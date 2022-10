I neosposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono molto attenti alla linea e hanno stabilito delle precise regole alimentari, definendo una dieta settimanale che prevede un martedì particolare.

La dieta in casa Pellegrini-Giunta: il martedì liquido

A svelarlo è stata la stessa Federica Pellegrini, che su Instagram ha immortalato lo sconsolato sguardo del marito dopo un intero martedì di digiuno: il giorno è infatti dedicato a una specifica regola nutrizionale, per cui si possono ingerire solo liquidi.

“Dovete sapere che per tenerci un po’ in linea e darci una regola ogni martedì facciamo il martedì liquido. Dal martedì a colazione (solo liquida) al mercoledì a colazione (normale). Questo è il primo dopo l’estate e stiamo facendo una fatica”, ha spiegato la Divina.

Cos’è la dieta liquida?

Come ha spiegato Matteo Giunta sui social, la dieta liquida è progettata per “far riposare fegato e reni” e prevede un giorno a settimana in cui si introducono solo cibi liquidi, “ovviamente non valgono Coca Cola e alcol”.

“Al mattino iniziamo con il caffelatte e poi a pranzo e a cena un passato di verdure, una zuppa. Se viene tanta fame durante il giorno uno yogurtino e basta. Fino al mattino successivo quando facciamo colazione normale. Dove per normale si intende la solita colazione, non l’abbuffata da crisi”, ha specificato Federica Pellegrini.

“Veramente i plumcake li hanno mangiati i cani”, ha concluso il marito, che ne ha presi tre con la Nutella il giorno dopo il martedì liquido post-estate.

