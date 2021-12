Puntuale, durante i giorni del ciclo mestruale arriva anche quella voglia incontrollabile di dolci e carboidrati. Più incontrollabile del solito, s’intende. Ma in questo periodo è praticamente normale avere più fame. Scopriamo perché e impariamo ad affrontare questa sensazione con più serenità, seguendo qualche sano trucchetto.

Fame durante il ciclo: perché viene e come contrastarla

Quando abbiamo il ciclo la fame aumenta. Una sensazione provata da tutte le donne (chi più, chi meno), dovuta alle oscillazioni degli ormoni sessuali che causano anche cali di energia.

Ciò che bisogna fare quindi non è solo “frenare” la sensazione di fame, ma anche contribuire all’equilibrio ormonale, evitando in questo modo, tutti quei cali di energia che durante il ciclo ci fanno sentire sempre stanche, spossate e con solo la voglia di passare la vita immobili tra una boule di acqua calda e qualche leccornia sempre a disposizione.

L’importanza di una buona colazione

Lo dice anche un vecchio detto, la colazione deve essere “da Re”. Non tanto per le porzioni abbondanti, quanto per gli alimenti nutrienti che andremo a consumare che ci permetteranno di accumulare energie per affrontare la giornata ed allontanare il senso di fame.

A colazione concedetevi un vasetto di yogurt o kefir arricchiti con qualche cereale, frutta disidratata e semi di lino. Quest’ultimo ingrediente, a dispetto delle sue irrisorie dimensioni, è tanto molto importante perché ricco di acidi grassi che favoriscono la sintesi della serotonina, coinvolta appunto, anche nei meccanismi di regolazione della fame.

Non rinunciate alla merenda!

Anche la merenda a metà mattinata o a metà pomeriggio, ha la sua importanza. A patto però, che sia nutriente. Mangiare solo uno snack ricco di zuccheri, sale o carboidrati può tappare il classico “buco” sul momento, ma non aiuterà a contrastare il senso di fame. Una regola che vale sempre, ma soprattutto durante il ciclo mestruale, quando siamo più fameliche del solito.

Una buona alternativa alla merenda golosa sono i pistacchi. Oltre ad essere buonissima infatti, questa particolare frutta secca è ricca di fibre utili a spegnere il senso di fame. Da non sottovalutare poi, il loro apporto di minerali, come il magnesio e il potassio, che aiutano a sentirsi più distese e rilassate.

Cioccolato? Sì grazie!

Durante i giorni del ciclo oltre al senso di fame sentiamo, in modo particolare, una voglia irrefrenabile di mangiare dolci, meglio ancora se con cioccolato. Se anche a voi capita di sentire questa particolare voglia tranquille, non siete strane. Si tratta semplicemente di uno di quei cliché del ciclo che la natura ci ha gentilmente donato, probabilmente per scusarsi degli sbalzi ormonali a cui ci sottopone una volta al mese.

Se il vostro cioccolato preferito è quello fondente siete fortunate, ve ne basterà un quadratino per essere felici, ovvero per favorire la produzione di endorfine, che aiutano a combattere il cattivo umore e la fame. Se invece siete più da cioccolato al latte avrete davanti a voi due possibilità: fare le brave e arrendervi a quello fondente oppure concedervi la stessa quantità di cioccolato al latte. Perché diciamocelo, la vita è già troppo amara per rinunciare anche al cioccolato!