Possiamo guardare l’ultima sua performance attoriale in “Dietro i suoi occhi”, la nuova serie tv crime disponibile su Netflix, tratta da un romanzo omonimo. Eve Hewson è infatti una dei tre protagonisti della storia e interpreta Adele, moglie di David e amica di Louise, segretaria e amante di lui.

Ma Eve Hewson è anche figlia d’arte, il padre è infatti il leader di una band che ha fatto indubbiamente la storia della musica degli ultimi anni.

Chi è Eve Hewson

Il nome completo suona quasi poetico, si chiama infatti Memphis Eve Sunny Day Hewson, ma è conosciuta meglio semplicemente come Eve Hewson. È nata a Dublino, in Irlanda, il 7 luglio 1991, è la seconda di quattro figli nati dal matrimonio tra l’imprenditrice ed attivista Ali Hewson e il leader degli U2, Bono Vox.

Eve ha studiato al St. Andrew College, a Dublino, e ha proseguito gli studi all’Università di New York.

La carriera artistica era quasi scontata per la giovane Hewson, che inizia a toccare con mano il mondo dello spettacolo a soli 10 anni, quando nel 2001 sale per la prima volta sul palco accanto al padre, al concerto “U2 Go Home: Live from Slan Castle”. Concerto che verrà poi pubblicato come DVD.

Ma nonostante la musica per lei sia di casa, la sua vera passione sembra essere la recitazione.

Debutto e carriera da attrice

Anche il debutto come attrice, per Eve Hewson avviene molto presto. Quattro anni dopo l’esperienza sul palco insieme al padre infatti, la vediamo prendere parte al cortometraggio “Lost and Found”, di Erica Dunton, dove recita accanto a Jordan Hewson, la sorella maggiore. Nel 2008 invece partecipa al suo primo lungometraggio, “The 27 Club”, diretto sempre dalla Dunton, dove interpreta Stella, un’autostoppista che attraversa l’America accanto ad una rock star.

Da lì in poi la carriera di Eve Hewson decolla e la ragazza riempie il proprio curriculum con ruoli attoriali di tutto rispetto. La si vede recitare accanto all’attore statunitense Tom Hanks, ne “Il Ponte delle spie”, di Steven Spielberg, interpreta poi Lady Marian in “Robin Hood-L’origine della leggenda”, insieme a Jamie Foxx e ottiene ancora una volta il ruolo da protagonista per la serie tv crime “Dietro i suoi occhi”, disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, ciò che si sa è che la Hewson ha avuto due storie d’amore con due colleghi. Ha infatti frequentato James Lafferty, che nella famosissima serie tv “One Tree Hill” interpreta Nathan. Successivamente ha intrapreso una relazione con Max Minghella, che ha interpretato Nick per un’altra serie tv, tratta da un romanzo, che ha riscosso un grande successo tra il pubblico, ovvero “The Handmaid’s Tale”.