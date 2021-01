I glutei sono una delle zone maggiormente critiche del fisico e, oltre all’alimentazione, è anche importante fare dell’attività fisica che li tonifichi e rassodi. Gli esercizi glutei con elastico sono ottimi da fare e apportano notevoli proprietà e benefici. Vediamo quali fare e i suggerimenti utili.

Esercizi glutei con elastico

Sono tantissime le donne e ragazze che, in vista della prova costume, si danno da fare per allenare i glutei in modo d’averli sodi e tonici proprio come desiderano. L’attività fisica è basilare per raggiungere risultati importanti e benefici. Gli esercizi glutei possono aiutare a migliorare la situazione e l’aspetto. Con gli elastici è possibile lavorare bene, ma bisogna dedicarsi con impegno e costanza.

Avere in casa degli elastici vi aiuta a eseguire allenamenti mirati e specifici per il vostro obiettivo. Allenarsi a casa è importante in quanto apporta una serie di benefici e potete allenarvi anche mentre guardate la vostra serie televisiva preferita. Gli esercizi glutei permettono di tenervi in forma e avere un lato B sodo.

Prima di ogni esercizio, è importante fare un po’ di stretching in modo da riscaldare e defaticare i muscoli. Per ogni esercizio, si consiglia di fare 20 ripetizioni ogni volta, ma nel caso foste poco allenati, meglio partire gradualmente con solo 10-12 ripetizioni in modo che il corpo si abitui alla sessione di allenamento.

Per completare l’allenamento, bisogna ripetere il circuito almeno 3-4 volte a seconda del tempo che avete a disposizione e del grado di allenamento utile. Gli esercizi glutei che potete fare sono tantissimi: da quello con gamba flessa e distesa sino ad altri che riguardano il ginocchio disteso o piegato.

Esercizi glutei con elastico: consigli

Per eseguire gli esercizi glutei con elastico, bisogna, prima di tutto, munirsi di elastico per il fitness, un attrezzo che sia leggero, ma anche resistente e utile per l’attività fisica che dovete fare. Scegliete una stanza della casa, quale la vostra camera da letto in cui allenarvi senza problemi. Eliminate qualsiasi mobile o divano in modo che non sia d’ingombro all’esecuzione dell’esercizio.

Scegliete un lato da cui cominciare facendo tutti gli esercizi glutei in quella zona per poi ripartire e cambiare lato, passando al destro. Inoltre, sono esercizi glutei molto semplici da fare a casa, anche senza un esperto o professionista che vi segua. Se volete essere certi del programma di allenamento, si consiglia di seguire dei tutorial online o video su Youtube in modo da eseguirli perfettamente.

Stilate un programma di allenamento e cercate di rispettarlo in ogni punto in modo da trarre tutti i vantaggi e benefici possibili per i vostri esercizi. Non dimenticate di tenere vicino a voi una bottiglietta d’acqua per dissetarvi e idratarvi durante l’attività fisica. Optate per elastici colorati e resistenti in modo da colorare la vostra sessione di allenamento.

Inoltre, l’elastico è un oggetto che potete riporre nella borsetta in modo da potervi allenare in qualsiasi momento, anche al parco. Si consiglia anche un abbigliamento comodo, come i leggings Legs Legs per svolgere i vari esercizi.

