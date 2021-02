Avvocata e politica del partito della Lega, è la nuova ministra alle Disabilità: ecco chi è Erika Stefani. Con una lunga carriera politica alle spalle, è entrata ora a far parte del Governo guidato dal premier Mario Draghi.

Erika Stefani: chi è?

È la nuova ministra alla Disabilità scelta dal Governo capitanato dal premier Mario Draghi.

Alle spalle ha un’importante carriera politica, che l’ha portata a sedere tra le file del Senato nel 2013. Nel 2018, per un breve periodo, è stata ministra nel cosiddetto Governo Conte I. Nel 2021 fa parte della nuova squadra del premier Mario Draghi.

Nata il 18 luglio 1971 a in provincia di Vicenza, Erika Stefani, è di professione un avvocato. A 28 anni decide di intraprendere anche la carriera politica, diventando consigliere comunale a Trissino per la lista civica Insieme per Trissino.

Successivamente, la Stefani entra a far parte del partito della Lega Nord e nel 2009, sempre a Trissino, è eletta nuovamente in consiglio comunale. Entra quindi a far parte della giunta come vicesindaco e assessore all’edilizia privata e all’urbanistica della lista Progetto Trissino-Lega Nord.

I ruoli in Senato

Dalla politica locale, l’onorevole Erika Stefani è passata poi alla politica nazionale. Nel 2013, in occasione delle elezioni politiche, viene eletta al Senato della Repubblica nella circoscrizione Veneto, sempre con la Lega. Entra quindi a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Con le elezioni del 2018 è nuovamente eletta al Senato. Nello stesso anno, nel mese di giugno, diventa ministra degli Affari regionali e delle autonomie per il cosiddetto Governo Conte I. Resta in carica sino al settembre 2019, mese in cui nasce il Governo Conte II.

Una grande svolta arriva nel febbraio 2021, quando diventa ministra alla Disabilità per il Governo Draghi.

Le altre ministre dell’attuale Governo sono Mariastella Gelmini agli Affari regionali e le autonomie, Mara Carfagna per il Sud e la coesione territoriale, Maria Cristina Messa per l’Università e la ricerca, Fabiana Dadone alle Politiche Giovanili, Luciana Lamorgese all’Interno, Elena Bonetti alle Pari opportunità e famiglie e Marta Cartabia alla Giustizia.