Emily Ratajkowski è stata scelta come volto della nuova campagna Versace: sposa dark, sensuale, di viola vestita, la modella rappresenta a 360° la donna Versace, forte, determinata e sempre al comando.

Emily Ratajkoswki è la donna Versace nella nuova campagna

Essere il volto di Versace è sempre stato un mio sogno, sul set mi davo i pizzicotti in continuazione per essere certa di essere davvero lì.

Così la top model Emily Ratajkowski ha commentato la sua nuova esperienza con il noto brand di lusso Versace, diretto dall’iconica Donatella Versace. In occasione della nuova campagna pubblicitaria primavera-estate 2023, il brand ha scelto proprio Ratajkowski come volto della campagna: il risultato? Sensuale, forte e decisamente molto audace.

La supermodella statunitense è stata scelta per vestire i panni di una sposa provocante, forte e decisa. L’abito da sposa è viola, lungo, con una scollatura molto profonda e ricoperto di pizzi sensuali.

Ad accessoriare il già audace look ci sono il velo viola e una corona: Ratajkowski incarna la più perfetta delle spose dark.

Emily Ratajkowski si trova ferma in mezzo a un’ampia folla e, lentamente, si alza il velo dal volto e punta lo sguardo dritto verso l’obiettivo. A scattare ci sono i due fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, due grandi professionisti del settore.

La meravigliosa modella è stata fotografata in mise sposa dark non solo in mezzo alla folla, ma anche all’interno di una scatola in plexiglass trasparente.

Emily Ratajkowski, sdraiata e sensuale, si muove in modo sinuoso sotto gli occhi fissi di un modello, che dall’esterno non riesce a staccarle lo sguardo di dosso.

Gli altri outfit della campagna Versace primavera-estate 2023

Tra tutti gli outfit della campagna Versace, quello da sposa dark-sensuale è sicuramente il più audace. Tuttavia, Emily Ratajkowski ha indossato anche altri look del brand proprio in occasione della campagna ss 2023.

Il primo look vede la supermodella con addosso una sensuale bralette in pelle nera abbinata a un paio di jeans bicolor più blazer scuro. La borsa che Ratajkowski ha in mano è la nota Greca Goddess, sempre by Versace, ovviamente.

Nel secondo look, invece, la protagonista è una giacca doppiopetto indossata sopra un abito in chiffon in stampa Orchid Barocco.

Emily Ratajkowski e Donatella Versace: amicizia oltre il lavoro

Non è la prima volta che la supermodella di 31 anni indossa un capo Versace. Se bene ricordiamo, infatti, Emily Ratajkowski all’ultimo Met Gala 2022 aveva proprio indossato un abito del noto brand di lusso e l’effetto era stato travolgente. A quanto pare tra la designer e la top model scorre buon sangue anche fuori dal contesto lavorativo. Donatella ed Emily sono due donne forti e determinate e il loro rapporto di affetto e di amicizia è vivo da tempo, tant’è che la designer è stata anche ospite in una puntata del podcast di Ratajkowski, intitolato High Love.

Il matrimonio tra Emily Ratajkowski e Versace è avvenuto: una sposa dark, una donna forte e audace, una silhouette potente, proprio come ha voluto Donatella. Impeccabile e imbattibile, la supermodella ha incantato tutto il mondo.