Elodie e Iannone: il primo bacio sui social

Elodie e Andrea Iannone sono stati avvistati insieme per le vie di Madrid, tra baci, passeggiate mano nella mano e un’affinità che sembra essere sempre più intensa.

Elodie e Iannone: il bacio sui social

Elodie e Iannone fanno sul serio e sui social hanno smesso di nascondersi: nelle ultime ore il pilota si è mostrato in compagnia della cantante e i due si sarebbero recati insieme a Madrid.

La coppia è stata avvistata anche a Vasto, dove si vocifera che Elodie abbia potuto conoscere i parenti del pilota e i suoi genitori. Al momento i due non hanno ancora rotto il silenzio in merito alla loro liaison ma Elodie, a Verissimo, ha confermato la sua relazione con Iannone e ha precisato che “si stessero conoscendo”.

A giudicare dalla piega presa dalla relazione però sembra che tra i due le cose procedano sempre più spedite e c’è chi si chiede se Elodie abbia definitivamente archiviato la sua storia con Marracash, di cui aveva affermato di essere più innamorata che mai.

Elodie: la storia con Marracash

Elodie e Marracash si sono lasciati pacificamente e a seguire la cantante ha svelato di considerare il rapper come il più grande amore della sua vita. “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo”, aveva affermato Elodie in merito alla sua storia con Marracash.