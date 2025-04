Un nuovo inizio per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, la nota showgirl e conduttrice, ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita dopo la fine della sua relazione con Giulio Fratini. In un’intervista a Verissimo, ha rivelato di aver attraversato un periodo di grande sofferenza e cambiamento, ma anche di aver trovato la forza per ricominciare. La 45enne ha parlato apertamente delle sue emozioni, sottolineando come la sua vita sentimentale sia stata segnata da amori intensi e momenti di crisi.

La riflessione dopo il ricovero

Un episodio significativo che ha segnato la sua vita è stato il ricovero in ospedale a causa di un’infezione. Durante quel periodo, Elisabetta ha avuto modo di riflettere su chi fosse realmente presente nella sua vita. “In ospedale mi sono resa conto che persone da cui mi aspettavo vicinanza non c’erano”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di avere accanto le persone giuste. Questo momento di vulnerabilità l’ha portata a intraprendere un percorso di psicoterapia, fondamentale per affrontare le sue emozioni e il suo benessere mentale.

Il percorso di autoscoperta

Elisabetta ha parlato anche di un fenomeno noto come emotional eating, un comportamento alimentare che spesso è legato a stati emotivi complessi. “Ho capito che il mio corpo mi stava chiedendo una pausa, e l’ho ascoltato”, ha affermato, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé. Questo processo di autoscoperta l’ha aiutata a comprendere meglio le sue emozioni e a trovare un nuovo equilibrio nella vita.

Quando si parla di amore, Elisabetta non ha dubbi: “Ho amato anche dopo di lui, amato tanto e sofferto tanto”. La sua relazione con Flavio Briatore, durata 13 anni, ha lasciato un segno profondo nella sua vita, ma ora è pronta a guardare avanti. “I traumi vanno superati, basta darsi tempo”, ha concluso, esprimendo un messaggio di speranza e resilienza. La sua storia è un esempio di come, anche dopo momenti difficili, sia possibile rinascere e trovare la propria strada.