Elisabetta Gregoraci, nel corso di una puntata di Battiti Live, ha commesso un’altra gaffe. Mediaset, visto che le puntate del format musicale sono registrate, l’ha aiutata, ma i fan non hanno apprezzato la scelta.

Elisabetta Gregoraci: gaffe a Battiti Live

Durante una puntata di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha commesso l’ennesima gaffe. La conduttrice, nel presentare Alvaro Soler, ha commesso uno scivolone, chiamandolo Alvaro Soleil. Il momento è stato ripreso dai fan ed è diventato virale sui social. In molti hanno criticato l’ex moglie di Flavio Briatore, consigliandole di studiare di più. Altri, però, l’hanno difesa sostenendo che un errore può sempre capitare. In tutto ciò, è stata soprattutto la scelta di Mediaset a creare qualche malumore.

La scelta di Mediaset

Considerando che Battiti Live è registrato, Mediaset ha pensato bene di mandare in onda la puntata in questione eliminando la gaffe. Sembra, addirittura, che Elisabetta sia stata chiamata a registrare nuovamente la presentazione di Soler, in modo da cancellare del tutto lo scivolone. E’ stata soprattutto questa scelta a non piacere al grande pubblico. In massa hanno accusato la Gregoraci di essere una donna che non apprezza le critiche.

Le critiche a Elisabetta Gregoraci

Quanti hanno seguito la puntata incriminata di Battiti Live convinti di assistere alla gaffe di Elisabetta hanno ricevuto una bella delusione. Nessun Soleil, ma solo Alvaro Soler. Insomma, Mediaset ha salvato la Gregoraci, facendo un fine lavoro di montaggio. Parecchi fan sono d’accordo nel descrivere la Gregoraci come “troppo permalosa e poco autoironica“, e in massa le hanno consigliato di “studiare di più“. Al momento, è bene sottolinearlo, non sappiamo se la cancellazione della gaffe sia stata decisa dal Biscione oppure richiesta dalla stessa Elisabetta.