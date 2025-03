Un look primaverile audace

Elisabetta Canalis, la celebre showgirl italiana, ha recentemente svelato il suo primo look per la primavera 2025, e non c’è dubbio che sia un’ode allo stile rock. Con Los Angeles come sfondo, la Canalis ha condiviso con i suoi follower su Instagram un outfit che combina eleganza e audacia, perfetto per le serate primaverili con gli amici.

Dettagli del look

Per una serata spensierata, Elisabetta ha scelto un abbigliamento che gioca con il fascino del nero. Indossando una camicia oversize in tessuto vedo-non vedo, abbinata a hot pants in vinile lucido, ha creato un contrasto intrigante. A completare il look, un trench lungo che sfiora le caviglie e collant neri velati, aggiungendo un tocco di eleganza. La showgirl ha optato per una coda bassa con riga centrale e una collana a catena, dimostrando che ogni dettaglio conta per un look impeccabile.

Come replicare il look di Elisabetta

Se desideri emulare il look di Elisabetta Canalis, gli hot pants in pelle nera a vita bassa, firmati Courrèges, sono disponibili online per circa 550 euro. Tuttavia, non disperare: con un po’ di fortuna, potresti trovare delle alternative più accessibili che catturano lo stesso spirito audace. La moda è un gioco di creatività e personalità, quindi sentiti libera di reinterpretare il look secondo il tuo stile.

Nuovi progetti in arrivo

Recentemente, si è vociferato di un presunto rientro di Elisabetta in Italia per un progetto segreto. Secondo le indiscrezioni, la showgirl sarebbe stata a Milano per uno shooting fotografico e, a quanto pare, diventerà il volto di un noto brand internazionale di intimo. La conferma è arrivata direttamente da lei, che ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in un completino intimo rosa cipria di Triumph, esprimendo il suo orgoglio per essere la nuova testimonial del marchio.

Con il suo stile audace e i nuovi progetti in cantiere, Elisabetta Canalis continua a essere un’icona di moda e bellezza, ispirando molte donne a esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento. La primavera 2025 si preannuncia all’insegna del rock, e la showgirl sarda è pronta a guidare la carica con il suo inconfondibile charme.