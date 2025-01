Un gesto d’amore verso gli animali

Elisabetta Canalis, nota showgirl e icona di stile, ha dimostrato ancora una volta il suo grande amore per gli animali. Lo scorso 11 dicembre, la 46enne ha annunciato di aver preso in stallo un cane abbandonato, promettendo di trovargli una famiglia amorevole. Tuttavia, il destino ha voluto che il suo compagno, Georgian Cimpeanu, si innamorasse a prima vista di Josie, il cagnolone che Elisabetta aveva accolto temporaneamente. Così, dopo soli due giorni, Josie è diventata ufficialmente parte della loro famiglia, portando gioia e affetto nella loro vita quotidiana.

La missione di Elisabetta come foster mom

Elisabetta ha condiviso con i suoi follower il significato del suo ruolo di “foster mom”. Questo implica prendersi cura di cani in attesa di adozione, offrendo loro un ambiente sicuro e amorevole. Nonostante le difficoltà incontrate in passato, con cani che sono diventati parte della sua vita, la showgirl non si è mai arresa. La sua determinazione e il suo amore per gli animali sono evidenti, e la sua nuova inquilina, Josie, ha trovato in lei una vera amica. La storia di Elisabetta e Josie è un esempio di come l’amore possa trasformare la vita di un animale abbandonato.

Un legame speciale tra Josie e Georgian

Non appena Josie ha varcato la soglia di casa, ha trovato in Georgian il compagno ideale. Il campione di kickboxing, che ha lasciato la Romania per crescere a Roma e ora vive in California, ha subito instaurato un legame speciale con la nuova arrivata. La loro connessione è così forte che Georgian ha deciso di adottarla dopo soli due giorni. La dolce Josie si è integrata perfettamente nella famiglia, diventando amica di Nello e Megan, gli altri due cani adottati da Elisabetta. Questo trio di quattrozampe è ora inseparabile, portando gioia e affetto nella vita della coppia.

Un messaggio di speranza e amore

La storia di Elisabetta Canalis e Josie è un potente messaggio di speranza per tutti coloro che desiderano adottare un animale. Ogni cane merita una seconda possibilità e una famiglia che lo ami. Elisabetta, con il suo esempio, incoraggia i suoi follower a considerare l’adozione come un’opzione valida e gratificante. La sua esperienza dimostra che, a volte, le migliori storie d’amore nascono nei luoghi più inaspettati, come un rifugio per animali. Con il suo impegno e la sua passione, Elisabetta continua a ispirare molte persone a fare la differenza nella vita degli animali abbandonati.