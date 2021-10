Elisabetta Canalis ha confessato di aver subito un tradimento e ha preso le difese di Ambra Angiolini, recentemente finita al centro del gossip per la sua rottura da Massimiliano Allegri (finita, sembra, proprio a causa di un’altra donna).

Elisabetta Canalis ha espresso la sua solidarietà verso Ambra Angiolini che, come lei, avrebbe subito un tradimento: l’allenatore Massimiliano Allegri – con cui stava insieme da 4 anni – avrebbe infatti tradito la showgirl con un’altra donna. “Sono cresciuta, sono una donna che comprende le altre donne. Nella storia di Ambra mi sono immedesimata. In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anch’io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole.

Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”, ha dichiarato la showgirl, che per anni è stata al centro del gossip a causa delle sue storie sentimentali (tra i suoi ex vi sono anche Bobo Vieri e George Clooney).

Elisabetta Canalis: il marito

Oggi Elisabetta Canalis sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a suo marito, Brian Perri. I due hanno costruito la loro vita a Los Angeles, dove stanno crescendo la figlia Skyler Eva.

“Non è semplice. Appena finisco di registrare, prendo il primo volo per Los Angeles. Mia figlia va a scuola e io voglio essere lì ad accompagnarla. Mio marito Brian è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene. È al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti. Quando le amiche mi chiedono consigli sentimentali io dico: ‘Mai perdere di vista il vero motivo per cui quella persona l’hai sposata”, ha dichiarato la showgirl, che sogna di tornare in pianta stabile in Italia.

Elisabetta Canalis: i tradimenti

Elisabetta Canalsi in passato non ha fatto segreto di esser stata tradita dal suo famoso ex, Bobo Vieri. “Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso“, ha dichiarato la showgirl, che oggi, nonostante tutto, è riuscita a mantenere con l’ex calciatore un ottimo rapporto.