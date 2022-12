La prof di corsivo Elisa Esposito è approdata su OnlyFans e lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla sua nuova avventura.

Elisa Esposito su OnlyFans

Dopo il successo ottenuto su TikTok Elisa Esposito ha deciso di approdare sulla nota piattaforma per contenuti esclusivi (e per lo più per soli adulti). La questione ovviamente le è valsa numerose critiche sui social ma lei stessa ha ammesso di essere più che abituata ai commenti negativi. Nei mesi scorsi infatti, Elisa ha anche pubblicato il suo primo libro, Amioe. Il manuale del corsivoe. “Sono sommersa dalle critiche. Ma… Io capisco gli snob, capisco che ci sono scrittori che per tutta la vita tentano di pubblicare e non ce la fanno mai, ma chiunque avrebbe accettato una proposta così”, ha dichiarato.

Dal punto di vista lavorativo tutto sembra scorrere liscio come l’olio per Elisa Esposito che, a quanto pare, è felice anche in amore. Lei e il fidanzato Davide Gentile, infatti, sono tornati insieme.

“Ha 24 anni e lavora in una roba di informatica, non l’ho mai capita. Con numeri e codici strani. A differenza mia è un sacco estroverso, parla anche con i muri. Se mi sono iscritta su TikTok è stato grazie a lui.

Nemmeno volevo”, ha ammesso lei in merito alla sua dolce metà, che a quanto pare avrebbero supportato la sua carriera nel mondo social.