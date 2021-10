Elezioni comunali Caserta 2021: exit poll e risultati in diretta

C’è anche Caserta tra i capoluoghi di provincia in cui domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le elezioni comunali 2021. Sette i candidati sindaci che si contendono la guida dell’amministrazione per i prossimi cinque anni.

Donnemagazine.it seguirà in diretta lo spoglio e aggiornerà costantemente i propri canali con exit poll e risultati.

I risultati delle elezioni comunali 2021 a Caserta

I seggi sono stati chiusi alle 15 di lunedì 4 ottobre e le sezioni hanno già iniziato a scrutinare le schede elettorali. Le operazioni di voto sono in pieno svolgimento e i primi risultati inizieranno ad arrivare nel tardo pomeriggio, ma per avere i numeri precisi sui consensi ottenuti dai singoli aspiranti primi cittadini e dalle liste ad essi collegati sarà necessario attendere la sera se non il giorno successivo.

Al primo turno delle scorse elezioni si presentarono 8 candidati, 5 in più rispetto alla media della Regione Campania degli ultimi cinque anni.

Se nessuno degli aspiranti sindaci riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti, tra due settimane è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati.

I candidati

Sono sette i candidati sindaco presentatisi per guidare il Consiglio Comunale di Caserta: