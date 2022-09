Elettra Lamborghini con un look provocante in prima serata: la scelta divide i fan.

In occasione dei Tim Music Awards, Elettra Lamborghini è salita sul palco con un look parecchio provocante. La cantante ha sfoggiato una tuta fetish, perfettamente in linea con il suo stile. Eppure, i fan sono apparsi divisi: qualcuno l’ha giudicata inappropriata per una prima serata su Rai1.

Elettra Lamborghini: il look provocante

Elettra Lamborghini, oltre che per le sue canzoni, è famosa anche per i look che sfoggia sul palco. L’artista non ama la sobrietà e l’ha dimostrato in occasione dei Tim Music Awards, andati in onda domenica scorsa in prima serata su Rai1. Elettra ha scelto di salire sul palco con un outfit provocante: una tutina nera in latex che lascia scoperte parecchie parti del suo corpo.

“Non mi sembra un outfit adeguato per andare in onda in prima serata“, scrive un utente sui social.

Il look provocante divide i fan

Dopo l’esibizione ai Tim Music Awards, la Lamborghini ha condiviso il look su Instagram. A didascalia, ha scherzato: “Esco a fare la spesa“. Ovviamente, l’artista è ironica e non andrebbe mai a fare compere conciata in questo modo. L’outfit, senza ombra di dubbio, è esagerato, ma è bene sottolineare che non stiamo parlando della principessa dell’eleganza.

Nonostante tutto, il look provocante ha diviso i fan.

Tra i commenti arrivati agli scatti del look, i seguaci sono apparsi divisi. Mentre alcuni hanno approvato la sua scelta, altri l’hanno criticata aspramente. Quanti bocciano la tutina in latex hanno scritto: “Sei una bella ragazza Elettra, ma ricordati sempre di ringraziare il cognome che porti, ma soprattutto di onorarlo!!! Ormai sei conosciuta, sei famosa, non esagerare e dimostra al mondo intero che Lamborghini è sinonimo di eleganza, di cultura, di prestigio ca**o!!! Alza la tua asticella, distanziati un pochino da tette, culo è tutto il resto…” oppure “Volgarissima” o ancora “Se fai un porno guadagni molto di più che cantando…“.