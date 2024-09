Rientro in ufficio con stile: i must have da non perdere per un look impeccabile.

Dopo aver sfoggiato con orgoglio i nostri outfit estivi – tra bikini scintillanti, vestitini leggeri, gonne fluttuanti e crop top da urlo – è giunto il momento di fare spazio nell’armadio per l’autunno che bussa alla porta. Settembre è arrivato, portando con sé il famigerato (e poco desiderato) rientro in ufficio.

Gli outfit a cui ispirarsi per il rientro in ufficio

Dopo mesi di mare, sole e dolce far niente, l’idea di tornare in ufficio può sembrare un incubo da cui non riusciamo a svegliarci. Ma niente panico: l’importante è affrontare il ritorno alla vita quotidiana con stile. Non lasciamoci abbattere da questo rientro, anzi, prepariamoci a brillare con i migliori outfit da indossare al lavoro. Pronta a scoprire cosa indossare? Iniziamo!

Camicia bianca e pantaloni a vita alta

La camicia bianca è un evergreen del guardaroba femminile. Abbinata a pantaloni a vita alta, crea un look elegante e raffinato. Scegli una camicia con dettagli particolari, come maniche a sbuffo o colletto strutturato, per aggiungere un tocco di originalità. Completa il look con un paio di décolleté e gioielli minimalisti.

Il tailleur è un capo must have da indossare a lavoro. Opta per un modello ben strutturato in un colore neutro come il grigio o il blu navy. Scegli un blazer con taglio maschile per un look contemporaneo e pantaloni a sigaretta per un effetto slanciato. Completa il tutto con uno stivaletto alto.

Il chemisier, o abito camicia, è una scelta versatile per chi cerca comfort e stile. Questo abito può essere indossato sia con una cintura per evidenziare il punto vita, sia lasciato fluido per un look più casual. Opta per tessuti leggeri e traspiranti, perfetti per le giornate più calde. Abbinalo a sandali eleganti o stivaletti con tacco.

La gonna longuette è una scelta sofisticata che aggiunge un tocco di femminilità al tuo outfit da ufficio. Abbinala con una blusa in seta e completa con un paio di mocassini o décolleté a punta.

Gonna plissettata

La gonna plissettata è un’opzione trendy e femminile che può essere facilmente abbinata a diversi top. Opta per una gonna midi in un colore pastello o in una fantasia discreta. Abbinala con un paio di ballerine coordinate.

E mentre ci prepariamo al rientro in ufficio, ricordiamoci del proverbio: “Aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina!“. Non facciamoci trovare impreparate e vestiamoci a strati. Che sia sole o nuvole, caldo o freddo, siamo pronte a brillare con i nostri outfit più cool!