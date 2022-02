FantaSanremo spopola fra i cantanti in gara all’Ariston ma non conquista un plebiscito, la riprova? Ci sono almeno una decina di artisti che per una serie disparata di motivi hanno deciso di non aderire al gioco con annesse puntate sulle azioni dei beniamini del pubblico incasellate secondo una serie di precisi comportamenti da adottare o frasi e gesti da dire ed effettuare.

FantaSanremo, i cantanti che fanno cose “folli” e quelli che non hanno aderito

Insomma, se da un lato ci sono cantanti come Emma che su Instagram è arrivata a comunicare ai follower di essere inseguita da una pattuglia dei Carabinieri per totalizzare 50 punti dall’altro ci sono partecipanti alla kermesse canora che del FantaSanremo non ne hanno voluto sentir parlare. Fra Amadeus e musica un pizzico di follia ci sta tutta.

Il distinguo non è fra giovani e meno giovani, Iva infatti non si è tirata indietro affatto

Iva Zanicchi, a dispetto della sua posizione anagrafica più “austera”, ci è stata eccome, così come Sangiovanni. Tutti spersi a dire “papalina” o “ciao zia Mara”. E attenzione, se qualcuno credeva che la distinzione fra chi gioca e chi non andasse a traino dell’anagrafe si sbaglia di grosso. Perché per esempio per una Iva che a FantaSanremo ci gioca e come ci sono idoli giovanili come Irama e Rkomi che non giocano e sono in compagnia di altri otto colleghi che i loro punti se li conquistano in modalità passiva.

Le donne, il tiktoker, il “serio” e il mito di Napoli che guarda al di là del mare: ecco chi non gioca a FantaSanremo

Chi sono? Per esempio il tiktoker Matteo Romano e poi Noemi, Elisa e Giusy Ferreri. Nessun cimento “estremo” neanche per Fabrizio Moro, Ana Mena e Giovanni Truppi, sulla cui assenza dal FantaSanremo avrebbero scommesso in molti, a contare il battage “minimal e serio” del cantautore. Infine non gioca a FantaSanremo Massimo Ranieri, che con la sua Lettera al di là del Mare conta di acquisire solo punti nel cuore dei suoi fan e, perché no, delle giurie.