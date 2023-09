E se vi dicessimo che Leo Gassmann interpreterà Franco Califano? Ebbene sì, il giovane e promettente artista avrà l’opportunità di interpretare il celebre Califfo in una serie tv Rai. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Leo Gassmann sarà Franco Califano in una nuova fiction Rai

Nonostante la giovanissima età, 25 anni, Leo Gassmann si è fatto strada nel mondo della musica grazie al suo innato talento ed alla sua carismatica personalità. L’artista ha raggiunto la notorietà nel 2020, dopo aver trionfato nel Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Va bene così. Quest’anno, poi, ha conquistato il pubblico italiano partecipando tra i Big con Terzo cuore (singolo scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari). Ora, invece, sembrerebbe voler seguire le orme di papà Alessandro e nonno Vittorio debuttando come attore. Ed anche in grande stile! Il giovane cantante sarà infatti l’indimenticabile Franco Califano in una nuova fiction Rai. Ad aver lanciato una primissima voce è stato quest’estate Cinemotore, blog di cinema. E’ da qualche giorno poi che circola sui canali social qualche altra indiscrezione sulla possibilità di vedere Leo Gassmann nei panni di Franco Califano. Tra i tanti troviamo il Twitter Cinguetterai, che scrive: “Mentre il padre Alessandro sarà Un Professore 2 e I Bastardi di Pizzofalcone, il figlio Leo interpreterà Franco Califano nella fiction di Rai 1 dedicata al Califfo”. A confermare la notizia poi è stato anche Dagospia: “Vittorio, Alessandro e ora Leo. Tre Gassmann, tre generazioni di attori”, si legge sul sito. Il portale web garantisce che l’indiscrezione sia ormai ufficiale, affermando anche che il giovane artista ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi il ruolo da protagonista nella nuova serie tv. Sicuramente, però, per un giovane cantante come Leo Gassmann debuttare come attore nel ruolo di Franco Califano è una grande occasione. Un’artista di grande calibro, che ha segnato la storia della musica italiana.

Rai presenta una nuova fiction su Franco Califano: protagonista Leo Gassmann

A 10 anni dalla morte dell’indimenticabile cantautore, la Rai decide di omaggiarlo con una fiction, diretta da Alessandro Angelini. La serie tv racconterà la vita di Franco Califano: dalla nascita fino alla giovinezza, raccontando anche i suoi successi e i numerosi problemi con la legge. Al momento c’è il massimo riserbo sul progetto, tranne per quanto riguarda la piccola indiscrezione sul protagonista. Nessuna conferma o smentita neanche da parte di Leo Gassmann. Non ci resta che aspettare per scoprirne di più! Al di là di tutto, siamo sicuri che il giovane cantante sarà un ottimo attore. D’altronde… tale padre, tale figlio.