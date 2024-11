Donne e metabolismo, è vero che le donne devono mangiare meno degli uomini? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa c’è di vero e quali sono i miti da sfatare.

Donne e metabolismo: gli uomini devono mangiare di più?

Alla domanda se le donne dovrebbero mangiare meno degli uomini probabilmente la risposta della maggior parte delle persone è sì, in quanto sappiamo tutti che tra uomo e donna ci sono delle differenze importanti, sia per quanto riguarda il metabolismo sia a livello ormonale. Quindi diciamo che, a parità di peso e di altezza, sì, le donne dovrebbero mangiare un pò meno rispetto agli uomini poiché gli uomini hanno una massa muscolare maggiore e hanno quindi un metabolismo basale un poco più alto delle donne. In realtà però, la differenza non è così tanta come magari si può pensare. Facciamo un esempio per farvi capire meglio. Prendiamo un uomo e una donna entrambi di 40 anni entrambi alti 1,70 ed entrambi di 70 kg. Il metabolismo basale è:

Donna: 1.450 calorie;

Uomo: 1.600 calorie.

Donne e metabolismo: le differenze ormonali

Oltre alle differenze metaboliche, tra uomo e donna ci sono anche delle differenze ormonali. Gli uomini producono una quantità più elevata di testosterone, le donne di estrogeni. Il testosterone contribuisce alla costruzione della massa muscolare, gli estrogeni facilitano invece l’accumulo di grassi. Inoltre solitamente gli uomini fanno un’attività fisica più impegnativa rispetto alle donne e per questo hanno comunque un’esigenza calorica differente. Quindi, anche questo due fattori contribuiscono a far sì che in linea generale le donne hanno bisogno di mangiare un pò meno rispetto agli uomini ma, ripeto, la differenza non è così tanta come magari si può credere. Inoltre, ogni individuo è comunque diverso, questo ragionamento è quindi da intendersi a livello generico.

Donne e metabolismo: i falsi miti

Concentriamoci un attimo sui falsi miti riguardo le donne e il metabolismo:

Le donne magre hanno un metabolismo più veloce: è un falso mito, il metabolismo dipende dalla composizione della massa proteica, in poche parole più si hanno muscoli e più si bruciano calorie a riposo.

è un falso mito, il metabolismo dipende dalla composizione della massa proteica, in poche parole più si hanno muscoli e più si bruciano calorie a riposo. Il metabolismo è genetico e non si può modificare : altro falso mito, sebbene i geni influenzino il metabolismo, l’attività fisica e le scelte relative all’alimentazione sono fattori molto più importanti.

: altro falso mito, sebbene i geni influenzino il metabolismo, l’attività fisica e le scelte relative all’alimentazione sono fattori molto più importanti. Chi ha un metabolismo veloce può mangiare di tutto : non è vero, seguire comunque una sana alimentazione è fondamentale anche se avete un metabolismo veloce.

: non è vero, seguire comunque una sana alimentazione è fondamentale anche se avete un metabolismo veloce. Fare piccoli pasti è meglio di 3 pasti al giorno : altro falso mito, per controllare il metabolismo va bene fare i soliti tre pasti al giorno, l’importante è sempre mangiare in maniera sana.

: altro falso mito, per controllare il metabolismo va bene fare i soliti tre pasti al giorno, l’importante è sempre mangiare in maniera sana. Gli integratori accelerano il metabolismo: anche questo è un falso mito, gli integratori non hanno un reale impatto sul metabolismo.

Questi sono quindi i falsi miti relativi al metabolismo. Di vero c’è che, col passare dell’età, il metabolismo tende a rallentare, per questo molte donne tendono a mettere su peso soprattutto dopo i 50 anni.