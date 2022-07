David Beckham è pronto a raccontare la sua vita e la sua carriera sul piccolo schermo, in una docu serie a lui dedicata. I primi rumors erano iniziati circa due anni fa, ma ora è finalmente arrivata la conferma dai diretti interessati.

La docuserie su David Beckham

Durante la pandemia, David Beckham ha firmato un contratto per un nuovo progetto davvero molto importante per lui, e sicuramente molto apprezzato dai fan. All’epoca la notizia era emersa sui quotidiani, ma era stata classificata come semplici voci di corridoio. Quelle voci si sono trasformate in certezze, grazie alla conferma dei diretti interessati. Sia Netlifx che lo stesso ex calciatore, sui profili social, hanno annunciato che tra poco, sulla famosissima piattaforma di streaming, arriverà una docu serie dedicata a David Beckham e a quella che è considerata più o meno la seconda royal family d’Inghilterra.

“Sono entusiasta di confermare che sto collaborando con Netflix su una serie di documentari sulla mia vita e sulla mia carriera” ha scritto David Beckham su Instagram, postando due foto dal suo album dei ricordi e uno scatto del presente. “La serie conterrà archivi inediti, storie non raccontate e interviste con le persone che hanno fatto parte del mio viaggio” ha aggiunto. Una serie su cui Netflix punta molto, soprattutto per riuscire a recuperare un po’ di abbonati persi durante gli ultimi mesi.

È diretta dal regista premio Oscar Fisher Stevens e prodotta da John Battsek, in collaborazione con Studio 99, studio di produzione fondato dall’ex calciatore inglese.

Docu serie su David Beckham: di cosa parla?

“La serie ripercorrerà i suoi inizi nella zona est di Londra, ma anche la determinazione che lo ha portato a diventare uno degli atleti più famosi di tutti i tempi” ha fatto sapere Netflix. “Beckham e la sua famiglia concederanno interviste, oltre a condividere filmati personali delle loro vite” ha aggiunto, consapevole che questa serie sarà sicuramente un successo. Parlerà tanto di sport e della carriera dell’ex calciatore, ma sarà anche uno sguardo al “dietro le quinte” della vita di una vera e propria star. Si parlerà del colpo di fulmine con Victoria, del loro matrimonio che dura da ben 23 anni, degli abiti coordinati che amano tanto, dei loro quattro figli e del rapporto che hanno con una cerchia speciale di amici vip, come Venus e Serena Williams, Tom Cruise, Eva Longoria, Guy Ritchie, Elton John e le ex Spice Girls. Ci sarà anche spazio all’amicizia con le due coppie reali, quella formata da William e Kate e quella formata da Harry e Meghan. Sarà un racconto inedito di una delle famiglie più famose del mondo. David Beckham ha annunciato di essere pronto a raccontare la sua storia. “Ci sono così tanti capitoli diversi nella mia carriera. I vantaggi, gli svantaggi, i bambini, la famiglia, ce ne sono davvero così tanti” ha aggiunto l’ex calciatore. Per il momento non c’è ancora un titolo, ma la notizia importante è che è già in produzione e manca davvero poco per vederla sul piccolo schermo.