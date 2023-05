Doctor Cha: quanti episodi

Appassionati di film e serie tv tenetevi forte! Netflix è pronto a sorprenderci con titoli davvero imperdibili. Nel mese di maggio la piattaforma streaming ci riserva numerose uscite. Disponibile dal 17 maggio anche la serie Doctor Cha.

Doctor Cha, la nuova serie Netflix

Ma di cosa si tratta? Doctor Cha è k-drama distribuito a livello internazionale proprio dalla celebre piattaforma streaming. La nuova serie è un mix di generi che a partire dall’ambientazione da dramma ospedaliero si allarga a raccontare le vicende familiari dei protagonisti. Inoltre, porterà spesso anche un po’ di leggerezza con scene comiche. Grazie alla sua trama emozionante, avvincente e particolare sarà in grado di conquistare milioni di spettatori. La storia ruota intorno alle vicende di Cha Jung-sook. La donna un tempo era una brava dottoressa, ma dopo aver sposato il capo del dipartimento di chirurgia Sio In-ho e la nascita di suo figlio, ha deciso di abbandonare la sua carriera durante il periodo della specializzazione per diventare una casalinga e una mamma a tempo pieno. Tuttavia, dopo vent’anni qualcosa è cambiato: vuole riprendere in mano la sua vita. Decide quindi di terminare il suo percorso di specializzazione e tornare a essere la Dottoressa Cha. Ad attenderla numerosi ostacoli, sfide e difficoltà, ma la donna è determinata. Cha Jung-sook riuscirà a realizzare il suo sogno? Non ci resta che aspettare il 17 maggio per scoprirlo!

Quanti episodi prevede la prima stagione?

La serie è composto da una stagione di 16 episodi. Prodotta da Studio&NEW, realizzata da Jung Yeo-rang, con la regia di Kim Dae-jin e Kim Jung-wook. Tra i protagonisti troviamo Uhm Jung-hwa, Kim Byung-chul, Myung Se-bin, e Min Woo-hyuk, già conosciuti nel mondo dei k-drama. Insieme a loro anche

Jo Eun-yoo, Kim Ye-eun e Song Ji-ho. La serie ha debuttato per la prima volta sul canale coreano JTBC il 15 aprile 2023 e finalmente sarà disponibile anche in Italia sulla piattaforma streaming Netflix.

Il clamoroso successo di Doctor Cha

Fin da subito, Doctor Cha ha riscosso una notevole popolarità tra il pubblico internazionale. Non a caso, la serie rientra nella top 10 di ben 17 paesi tra cui anche Singapore, Arabia Saudita, Thailandia e Giappone. Inoltre ha scalato le classifiche di quattro paesi, tra cui Malesia e Indonesia, arrivando al primo posto delle serie televisive più guardate dagli spettatori. Dopo i grandi risultati ottenuti con la prima stagione, la società di produzione della serie ha dichiarato:

“Il viaggio di una casalinga di 20 anni, Cha Jung-sook, attraverso la residenza medica, offre un’esperienza catartica e si rende riconoscibile a coloro che hanno una cultura patriarcale nelle regioni asiatiche”.

Anche il capo del team di produzione, Shin Dae Sik, si è mostrato entusiasta e orgoglioso del clamoroso successo. Siete curiosi? Il conto alla rovescia per la sua uscita è già iniziato e i fan stanno aspettando con impazienza di vedere il primo episodio. Sicuramente ne vedremo delle belle… Restate connessi per tante altre novità e anticipazioni!