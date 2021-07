Disastro ferroviario, diversi ragazzi morti tra le lamiere

Disastro ferroviario in Spagna, dove quattro ragazzi sono morti tra le lamiere della loro auto investita da un treno non lontano dalla stazione ferroviaria di Novelda-Aspe, a ovest di Alicante, nella comunità autonoma Valenciana. Il disastro è stato innescato da un convoglio in transito il cui impatto violentissimo non ha lasciato scampo agli occupanti della vettura, tre donne ed un uomo, tutti di età compresa fra i 29 ed i 31 anni e tutti residenti in zona.

Inutili i soccorsi, pur tempestivi, dei mezzi di emergenza sanitaria e dei vigili del fuoco: quando le vetture sono giunte sul luogo del disastro hanno trovato solo un ammasso informe di lamiere con all’interno i corpi straziati degli occupanti. Secondo le prime perizie ed alcune testimonianze la vettura è stata centrata in pieno e trascinata per diverse centinaia di metri lungo la direttrice del binario interessato. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per estrarre i corpi dal groviglio di lamiere.

Addirittura alcune parti dell’auto sono letteralmente rimaste incastrate sotto la motrice, da quanto forte e devastante è stato l’impatto.