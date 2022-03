Per avere una pelle sempre sana e giovane creme e trattamenti sono sempre utili, ma possono non bastare. Un alleato molto prezioso per la bellezza e la salute del nostro derma è infatti l’alimentazione. Scopriamo allora quali sono i cibi da iniziare ad assumere subito per rallentare il più possibile l’invecchiamento cellulare.

La dieta è l’alleato di bellezza per la nostra pelle

Per agevolare la rigenerazione degli stati superficiali della pelle e ottenere così un aspetto sempre fresco e giovane è importante assumere determinati nutrienti. E quale può essere il modo migliore se non attraverso una sana dieta?

Un’alimentazione perfetta infatti è il veicolo più immediato per l’assunzione di tutte quelle sostanze utili al nostro organismo e di conseguenza anche alla pelle.

Tra queste ci sono proteine, carboidrati, vitamine (in particolare la vitamina C) e il collagene, la cui produzione può essere stimolata da alcuni alimenti. In ultimo ma non per importanza, per una pelle giovane più a lungo è estremamente importante l’idratazione costante.

Gli alimenti indispensabili

Tra gli alimenti “preferiti” della pelle ci sono in generale le fonti proteiche come i legumi, le uova e ovviamente le carni bianche e il pesce. Molto utili anche i cereali. Attenzione poi a ridurre, più che eliminare determinati alimenti, a meno che non si abbia una qualche forma di intolleranza o allergia e non sia il vostro stesso medico a consigliarlo. Infatti, anche piccole quantità di pasta per esempio, possono rivelarsi molto utili per la rigenerazione cellulare.

Frutta e verdura

Quante volte, le nostre mamme, ci hanno rimproverato per non mangiare abbastanza frutta e verdura? È arrivato il momento di ascoltarle (finalmente, diranno loro!) e inserire anche questi alimenti nella nostra dieta se vogliamo evitare la comparsa di rughe prima del tempo. Per quanto riguarda la frutta meglio non farsi mancare gli agrumi (mangiati al naturale o spremuti) i kiwi, le prugne e i frutti rossi, fragole comprese.

La verdura più consigliata per il benessere della nostra pelle è quella così detta “a foglia verde” come broccoli, cavoli, spinaci, carciofi e asparagi. Il basilico fresco è molto indicato ed è perfetto abbinato ad un altro elemento super consigliato: i pomodori. Anche i peperoni, infine, rientrano tra le verdure alleate della pelle.

Alcune idee per ricette sane, veloci e gustose

Con l’arrivo della bella stagione, una buona macedonia è sempre una buona idea. Sbizzarritevi nell’accostamento della frutta di stagione che più fa bene alla pelle e concludete il tutto con una spruzzata di limone o arancio. Possibilmente, senza l’aggiunta di zucchero!

Un altro abbinamento sano e leggero è quello tra uova e asparagi, con una spruzzata di pepe per dare una spinta ai sapori. Da non sottovalutare poi, anche la classica bruschetta con pomodoro e basilico e la grande varietà di insalatone che si possono realizzare con verdura, pollo e pesce. Tra i piatti sani, gustosi e veloci ci sono anche altri tipi di insalate, quelle a base di farro e anche in questo caso per quanto riguarda gli abbinamenti con altri alimenti c’è solo l’imbarazzo della scelta.