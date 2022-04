Bianca Guaccero è stata assente dalle ultime puntate di Detto Fatto e infine lei stessa ha svelato attraverso i social di essere risultata positiva al Covid per la seconda volta.

Bianca Guaccero positiva al Covid

Bianca Guaccero avrebbe dovuto condurre Detto Fatto nelle puntate andate in onda il 18 e il 19 aprile, e invece al suo posto ha condotto il programma Jonathan Kashanian, che da diverso tempo affianca la conduttrice al timone del programma.

Inizialmente Jonathan ha dichiarato che Bianca Guaccero fosse assente per “motivi personali”, e a seguire la conduttrice è intervenuta personalmente via social affermando di essere entrata in contatta con un positivo.

La conduttrice ha poi ammesso di essere nuovamente risultata positiva al Covid: “Ragazzi pensavo di averlo scansato… Ma ahimè sono positiva per la seconda volta e, per di più, nello stesso mese dell’anno scorso. Tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene, tanto”, ha detto.

In tanti sui social le hanno mandato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà e sperano di vederla presto di nuovo all’interno del programma. La conduttrice era risultata positiva al Covid già lo scorso aprile, e al suo posto a Detto Fatto avevano condotto Jonathan Kashanian e Gaia Gozzi fino al suo ritorno.

Bianca Guaccero: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Bianca Guaccero continua a definirsi single e, nonostante negli ultimi anni le siano state attribuite innumerevoli liaison, la conduttrice ha espresso il desiderio di concentrarsi unicamente su sua figlia Alice.

In futuro riuscirà finalmente a trovare l’amore?