Dal piccolo schermo alle passerelle, dal Venezuela all’Italia: lei è Delia Duran, moglie di Alex Belli. Attrice ma non solo, insieme al suo partner ha condiviso alcune importanti esperienze televisive.

Chi è Delia Duran

Delia Duran, pseudonimo di Nusat Del Valla Duran Perez, nasce a Merida, il 17 aprile 1988.

Sin da giovanissima è stata attratta dalla recitazione e si avvicina a questa professione prendendo parte alle telenovelas girate nel suo Paese. Contemporaneamente studia marketing per diventare manager. Una volta trasferitasi in Italia la sue apparizioni televisive sono sempre più frequenti e, contemporaneamente, avvia una carriera di altrettanto successo nel fashion system. Come mostrato sui suoi profili social, Delia è una fan del fitness, che pratica da sola o col marito.

Carriera

Delia Duran lavora come modella, indossatrice ed attrice. Ma ripercorriamo con ordine i passi che l’hanno portata al successo. Se in Venezuela, oltre a studiare marketing recitava nelle varie telenovelas tipiche dei paesi sudamericani, in Italia, grazie alla sua sfolgorante bellezza, lavora dapprima come modella molto ricercata dai vari marchi di moda, per poi giungere in TV. Qui recita ne “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” per poi passare a nel 2017 a “L’onore e il rispetto – ultimo capitolo” e l’anno successivo a “Furore – capitolo secondo” dove lavora con Francesco Monte, Laura Torrisi.

Sempre nel 2018 è nella trasmissione di Piero Chiambretti “La repubblica delle donne”, su rete 4, dove svolge il ruolo di valletta.

Relazione con Alex Belli

È proprio in uno di questi lavori che conosce il suo attuale marito Alex Belli, precisamente sul set di Furore. Entrambi avevano un complicato passato sentimentale. Delia ha alle spalle un matrimonio fallito e finito in modo burrascoso: l’ex marito l’ha picchiata e le ha usato sia violenza fisica che psicologica. Dal canto suo anche Alex aveva alle spalle sia un matrimonio fallito con la modella Katarina Raniakova, sia una storia d’amore con la modella Mila Suarez che era finita all’improvviso.

La loro relazione è balzata immediatamente sulle prime pagine delle cronache rosa, fra scoop e sospetti che si trattasse solamente di una farsa per acquisire notorietà. Tuttavia, Alex e Delia appaiono più affiatati che mai, e il 26 giugno 2021 si sono sposati, con una cerimonia con rito religioso tenutasi a Uggiate Trevano in provincia di Como.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELIA DURAN (@deliaduran_official)

Tempetion Island Vip e Grande Fratello Vip

Delia Duran e Alex Belli hanno partecipato come coppia al reality Temptation Island Vip 2019 condotto da Alessia Marcuzzi, a partire dalla terza puntata. Sono entrati in sostituzione della coppia Ciro Petrone Federica Caputo che aveva abbandonato l’Isola. La loro è stata una partecipazione breve che aveva visto la bella Delia avvicinarsi pericolosamente al tentatore Riccardo, scatenando la gelosia di Alex. Dopo vari battibecchi, però, i due fidanzati si sono chiariti e sono usciti insieme dal reality.

Nel 2021, invece, Alex entra da solo nella casa del Grande Fratello Vip 6, e fin da subito Delia manifesta una certa gelosia, soprattutto verso contro le principesse di Etiopia e Sophie Codegoni, accusate di flirtare con il marito.