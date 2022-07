Dayane Mello si è scagliata contro Giulia De Lellis, definendola un “pessimo esempio”. La modella brasiliana non ha mai provato grande stima nei confronti dell’influencer romana e ha preso la palla al balzo per attaccarla su un tema piuttosto delicato.

Via social, Dayane Mello ha attaccato Giulia De Lellis. L’ex compagna di Stefano Sala ha il dente avvelentato con Carlo Beretta, suo ex e attuale fidanzato dell’influencer romana, e, molto probabilmente, ha colto la palla al balzo per scagliarsi contro Giulietta. Dayane non ha apprezzato un discorso sull’accettazione di sé che la ‘rivale’ ha fatto sul suo profilo Instagram. Nello specifico, la De Lellis ha mostrato tre fotografie del suo volto in altrettanti momenti diversi della sua vita e ha parlato della sua battaglia contro l’acne.

Secondo la Mello non ha fatto altro che strumentalizzare il discorso.

A didascalia delle tre foto, Giulia ha scritto:

“1. Ieri sera (Makeup) 2. Poco fa (senza Makeup) 3. Neanche due anni fa. Posso essere felice dei progressi della mia pelle? Sì. E voglio condividerli con voi. Non ho molte foto di me in quel periodo. Non mi sentivo a mio agio, quelle che ho le modificavo con ogni tipo di filtro, levigavo le infiammazioni ecc. Insomma, non è stato semplice per me uscire allo scoperto, ma questo lo sapete già. Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo! È normale. Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. E se non vi riuscite a vedervi bell* è normale. Se non riuscite a toccarvi perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi. Perché vi diranno che passerà. Vi diranno che siete bell* anche così, che bisogna accettarsi, accarezzarsi… Vedersi meravigliosi ecc ecc… e si è vero pure questo ma. Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt’altro. E sappiate che quel tutt’altro è NORMALE, e passerà. Ma per farlo passare bisogna attraversarlo! Quindi accettatevi si, ma se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite: è NORMALE. Forse prima di accettare se stessi bisognerebbe accettare questo senza prenderci in giro”.