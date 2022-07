Giulia De Lellis è tornata a parlare ai suoi fan della sua acne e dell’accettazione di sé e ha spiegato perché, certi giorni, non riuscirebbe ad accettarsi così com’è.

Giulia De Lellis e l’acne

Giulia De Lellis è tornata a parlare ai fan della sua acne, un problema estetico con cui convive da tempo e con cui, nonostante tutto, non sempre è riuscita a convivere al meglio.

L’influencer ha svelato ai fan che pur comprendendo i discorsi sull’accettazione di sé e sull’amore per sé stessi, spesso non riuscirebbe ad accettarsi così com’è a causa dell’acne e ha svelato che questo non dovrebbe rappresentare un problema.

“Appoggio pienamente i discorsi sull’accettazione, ma mi pare che stiamo estremizzando la cosa. Date il giusto peso alle parole, date il giusto peso a chi le dice… e ripeto fate le cose che vi fanno sentire bene, a voi, non alla gente”, ha dichiarato l’influencer via social, e ancora:

“Non ho molte foto di me in quel periodo… Non mi sentivo a mio agio, quelle che ho le modificavo con ogni tipo di filtro, levigavo le infiammazioni ecc… Insomma, non è stato semplice per me uscire allo scoperto, ma questo lo sapete già.

Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo ! È normale. Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. Se non vi riuscite a vedervi bell* è normale. Se non vi riuscite a toccarvi perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi”.

Come lei hanno parlato delle problematiche legate all’acne anche altre vip del mondo social: una su tutte Aurora Ramazzotti, che come Giulia De Lellis ha affrontato un lungo percorso di cure per riuscire a risolvere l’antiestetico problema.