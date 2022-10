Davide Devenuto è un attore italiano che ha partecipato a numerose fiction. Il 2 ottobre 2022 su Rai 1 è uscita la seconda stagione della serie tv Mina Settembre girata a Napoli e ispirata alle storie di Maurizio di Giovanni. Davide Devenuto ha fatto parte e ci sarà ancora nel cast.

La protagonista principale è Serena Rossi, la sua attuale compagna con cui ha avuto anche un figlio. Cosa sappiamo sulla sua carriera?

Davide Devenuto: chi è? Come è iniziata la sua carriera d’attore?

Davide Devenuto è nato a Roma il 15 marzo 1972. Ha studiato recitazione per tre anni frequentando la scuola di Beatrice Bracco. Debutta a teatro con la commedia Woody si racconta e successivamente partecipa a seminari e laboratori dell’Actor’s Studio.

Dopo aver avuto ruoli secondari e realizzato dei cortometraggi come regista, diventa noto come attore nel ruolo di Andrea Pergolesi, il protagonista della fiction Rai Un Posto al sole. Ha recitato nella serie tv per diciassette anni e ha preso parte anche alla versione estiva Un posto al sole d’estate. Nel 2018 diventa concorrente della seconda edizione di MasterChef Italia. Nel 2021 interpreta l’ispettore Driskell in Diabolik e nello stesso anno è protagonista nella fiction Rai intitolata Cuori.

Davide Devenuto e Serena Rossi

Davide Devenuto e Serena Rossi si sono conosciuti sul set di Un posto al sole in cui l’attrice apparsa a sua volta. Dal 2008 i due sono una coppia. Hanno tredici anni di differenza, lui 50 e lei 37 . Nel 2016 hanno avuto un figlio di nome Diego. La coppia non è sposata in quanto sostengono di stare bene così. Davide Devenuto però ha chiesto a Serena Rossi di sposarlo durante la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier. In realtà si è solo trattato di uno scherzo. Pensano alla possibilità di avere un secondo figlio ma dovrebbe incastrarsi con i numerosi impegni lavorativi dell’attrice.

Davide devenuto: i film e le serie tv

I film

Amorestremo di Maria Martinelli

Un Aldo qualunque di Dario Migliardi

Nazareno di Varo Venturi

In Search of Fellini di Taron Lexton

Diabolik di Manetti Bros

Le serie tv