Blumarine e David Koma interrompono la collaborazione. Lo stilista georgiano si dedicherà al proprio marchio omonimo, mentre la maison cerca la sua prossima guida creativa.

Blumarine e David Koma hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione. L’annuncio arriva con una breve nota aziendale, che chiude il percorso creativo iniziato nel luglio 2024, quando lo stilista georgiano è stato chiamato alla guida della maison.

Koma è nato in Georgia e ha lanciato il suo marchio omonimo a Londra nel 2009, dopo gli studi al Central Saint Martins college. Ha debuttato come direttore creativo di Blumarine alla Milano Fashion Week nel febbraio 2025.

La nota ufficiale e i ringraziamenti reciproci

Nella comunicazione, la maison sottolinea che lo stilista “non vede l’ora di dedicare rinnovata energia e attenzione allo sviluppo continuo del suo marchio omonimo e all’evoluzione della sua identità creativa”.

Marco Marchi, fondatore e presidente di Exelite S.p.A., la società a cui fa capo Blumarine, ringrazia Koma per il contributo dato al brand. Nelle sue parole: “Vorrei ringraziare David per l’impegno personale e l’energia creativa che ha dedicato a Blumarine, e per il valore che ha portato durante tutta la nostra collaborazione.” Il presidente aggiunge: “Gli auguro ogni successo nelle sue future iniziative”.

Il commento di David Koma

Lo stilista ringrazia a sua volta Marchi per la fiducia ricevuta: “Sono grato a Marco Marchi per la sua fiducia e per l’opportunità di contribuire all’evoluzione creativa di Blumarine.”

Koma dice inoltre: “Porterò con me il valore di questa esperienza e guarderò con interesse al prossimo capitolo del mio percorso creativo”.

Lo stile di Koma per Blumarine e il calendario delle sfilate

Durante il suo mandato, Koma ha unito l’identità romantica e sensuale del marchio al proprio immaginario creativo. Le collezioni hanno reinterpretato i codici di Blumarine con silhouette scolpite, volumi definiti e linee sinuose, con qualche accento dark e dettagli scenografici.

Le collezioni Pre-Fall 2027 e Fall 2027, presentate a gennaio, chiuderanno ufficialmente questa fase. Blumarine non sfilerà alla Milano Fashion Week di febbraio, quindi il calendario del brand cambierà rispetto alle stagioni precedenti.

Il nome del successore non è ancora stato annunciato. Chi segue il marchio può quindi aspettare le presentazioni di gennaio per capire come Blumarine intende proseguire.