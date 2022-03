Dario Schirone è uno dei ballerini tra gli allievi della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi ad aggiudicarsi l’ingresso al serale del talent. Chi partecipa al Fanta Amici organizzato per l’occasione non vede l’ora di vederlo all’opera nella prima serata di Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2021.

Noi, intanto, conosciamolo più da vicino in questo articolo.

Chi è Dario Schirone

Dario Schirone nasce a Taranto il 17 gennaio del 2004 sotto il segno del Capricorno. Si appassiona alla danza sin da piccolo e i genitori assecondano subito questa sua passione facendogli frequentare scuole e corsi per fargli approfondire la tecnica, come l’Ecole de danse di Carmiano e anche diversi stage anche fuori dalla sua terra natale.

Già prima di entrare a far parte del talent di Maria De Filippi, Dario ha studiato proprio con Veronica Peparini, coreografa e professoressa di danza di Amici e con l’ex marito di quest’ultima, il ballerino professionista Fabrizio Prolli. Sulla sua vita privata comunque non sappiamo ancora molto, sappiamo però che il giovane Dario è molto legato al nonno.

L’esperienza ad Amici

È proprio Veronica Peparini, che come abbiamo detto conosceva già il ragazzo al di fuori dello show, a proporre Dario tra gli allievi della classe di Amici 21. Il ragazzo entra quindi nella scuola sfidando Mirko, un altro alunno e ballerino di Alessandra Celentano che aveva la maglia sospesa, cioè, traducendo il gergo del programma, la sua partecipazione alla scuola era considerata in bilico.

Alla fine riesce a convincere i professori, seppur la Celentano abbia mostrato più volte delle riserve nei confronti del ragazzo, giudicando il suo fisico poco adatto. Ma Dario non si è mai lasciato sopraffare dalle opinioni dell’insegnante e ha mostrato più volte il fatto suo riuscendo nell’intento di arrivare alle porte del serale. La specialità del pugliese è la danza moderna, ma sembra essere molto bravo anche nell’improvvisazione.

Vita privata e curiosità

Per quanto ne sappiamo Dario entra nella scuola da single e all’interno di Amici conosce Sissi, lì come cantante. La ragazza è nata nel 1999 ed ha quindi 5 anni in più di lui. Forse proprio per questa differenza d’età almeno inizialmente lei si è dimostrata più restia ad intraprendere una relazione con Schirone, ma alla fine, Dario è riuscito a conquistarla. I due, con un bacio davanti alle telecamere dello show, hanno ufficializzato la loro relazione.

Nonostante si stia facendo definitivamente conoscere in tutte le sue sfaccettature in questa edizione, Dario non è un volto totalmente nuovo per Amici di Maria De Filippi. È infatti apparso per la prima volta nel 2017 quando è stato “reclutato” per prendere parte ad una coreografia durante un serale insieme a Sebastian, tra gli allievi poi diventati professionisti, più amati della storia del programma.

La passione per la danza ha portato Dario a conoscere molto bene anche Giulia Stabile e Andreas Müller. Vincitrice dell’edizione precedente e fidanzata di Sangiovanni la prima, vincitore della sedicesima edizione, ballerino professionista e fidanzato della stessa Veronica Peparini il secondo.

Dal suo profilo Instagram inoltre, oltre al suo profondo amore per la danza a cui si applica con dedizione, apprendiamo che Dario ha anche avuto l’onore di incontrare uno dei volti italiani più amati nel mondo della danza e non solo: Carla Fracci.