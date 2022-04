Cugini di Campagna: chi sono, età, canzoni

All’Isola dei Famosi sono arrivati anche i Cugini di Campagna, o meglio, due di loro: Nick e Silvano. La cui partecipazione potrebbe già essere a rischio. Ma scopriamo di più su chi sono tutti i componenti del gruppo e la loro storia.

Chi sono i Cugini di Campagna: età e canzoni

I Cugini di Campagna sono una band italiana nata nel 1970 e fondata da quelli che sono ormai considerati i suoi volti storici, i fratelli Ivano detto “Poppi” e Silvano Michetti, il primo si occupa di chitarra, basso e cori, il secondo invece delle percussioni. A loro si sono poi aggiunti la voce del gruppo Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi, che è poi rimasto nel gruppo come tastierista.

Ivano e Silvano sono gemelli e sono nati a Roma l’11 febbraio del 1974, entrambi quindi sono del segno dell’Acquario. Anche Nick è nato a Roma, ma il 2 giugno del 1970 ed è del segno dei Gemelli. Tiziano è il più giovane del gruppo ed è nato invece a Civitavecchia il 17 marzo del 1984, sotto il segno dei Pesci.

Gli esordi e la carriera

Senza dubbio, una delle canzoni più di successo dei Cugini di Campagna è Anima Mia, ma anche altri brani come Un’altra donna, Preghiera, Innamorata e Tu sei tu conquistano il pubblico italiano e non solo. Anima Mia, per esempio, è stata tradotta anche per il pubblico spagnolo, quello francese e anche quello svedese. Le canzoni sono tutte state scritte dai gemelli e fondatori del gruppo e sono cantate in falsetto, caratteristica che nel tempo è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica per i Cugini di Campagna.

Quella di oggi è la formazione ufficiale, ma nel gruppo dei Cugini di Campagna sono passati anche Flavio Paulin, il primo cantante del gruppo che grazie al suo particolare timbro vocale ha dato il via in qualche modo all’idea delle canzoni eseguite in falsetto e Daniel Colangeli, che dal 2015 al 2020 ha sostituito Nick.

Vita privata e curiosità

Silvano e Tiziano sono i due membri del gruppo più riservati, abbiamo però alcune informazioni per quanto riguarda gli altri due componenti, Nick e Ivano. Il primo è sposato dal 1999 con la cantante Vanessa Perna e la coppia ha una figlia, Karen. Anche Ivano è sposato e la moglie si chiama Rossella.

I Cugini di Campagna si sono resi protagonisti di diverse (e tragicomiche) polemiche. Più volte si sono mostrati ostili nei confronti dei Måneskin, accusati dal gruppo di copiare loro gli outfit. La stessa sorte è toccata qualche anno prima a Lady Gaga, invitata dal gruppo a “smettere di indossare gli abiti di scena identici ai loro”.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo Silvano e Nick sono i due nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi, ma letteralmente a pochissimi minuti dal loro arrivo, si sarebbe già scatenato il “bestemmia gate”. Secondo gli utenti di Twitter infatti per rispondere ad Alvin che chiedeva ad un affannatissimo Silvano come avesse fatto ad arrivare fino alla riva, il “Cugino” avrebbe risposto con quella che, non è ancora chiaro se sia un’imprecazione o una bestemmia vera e propria.