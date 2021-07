A partire dal primo luglio 2021, sulla piattaforma di streaming Netflix sono disponibili alcuni prodotti tra nuove uscite e conferme. Tra queste anche “Generazione 56K”. Si tratta di una nuova serie tv, prodotta da Cattleya e nata dall’idea di Francesco Ebbasta, con la collaborazione del gruppo comico The Jackal di cui lui stesso è fondatore e di cui fa parte anche Ciro Priello, vincitore della prima edizione di “LOL – Italia”, programma disponibile su Amazon Prime Video condotto da Mara Maionchi e Fedez.

Nel cast della nuova serie tv, oltre al protagonista Angelo Spagnoletti, anche Cristina Cappelli. L’attrice interpreta Matilda, una donna in procinto di sposarsi che mette in discussione le proprie certezze dal momento in cui incontra Daniel, suo amico d’infanzia. Ma cosa sappiamo dell’attrice?

Chi è Cristina Cappelli

Le informazioni che abbiamo su Cristina Cappelli si limitano al suo percorso studi e alla sua carriera. Non sappiamo nulla per quanto riguarda la sua infanzia e la sua famiglia d’origine, se non che nasce nel 1993 a Sala Consilina, comune in provincia di Salerno.

Dopo il liceo asseconda la sua passione per la recitazione trasferendosi a Milano per studiare alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Successivamente approfondisce i suoi studi a New York da Susan Baston e sempre a Salerno intraprende anche gli studi di danza.

La carriera di Cristina Cappelli inizia, come spesso accade, con l’esperienza a teatro prendendo parte ad alcuni spettacoli tra il 2008 e il 2009 e proseguendo poi fino al 2016.

Chi è Cristina Cappelli: la carriera nella recitazione

Sempre nel 2016, parallelamente ai suoi impegni teatrali, Cristina Cappelli muove i suoi primi passi non solo in televisione, ma anche al cinema e nel campo della pubblicità. In televisione l’abbiamo vista per esempio su Nove, nel programma “Fratelli di Crozza”, condotto appunto dal comico Maurizio Crozza. Recentemente l’abbiamo vista al cinema in “Vacanze su Marte”, per la regia di Neri Parenti, accanto al duo storico composto dagli attori comici Christian De Sica e Massimo Boldi. Per quanto riguarda le sue comparse pubblicitarie pare abbia preso parte alle campagne per la VolksWagen e per l’Ikea.

Quello di “Generazione 56K” però è un vero e proprio debutto, davanti al pubblico più vasto del cinema on demand, e con un ruolo decisamente più centrale.

Chi è Cristina Cappelli: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristina Cappelli è molto riservata e non ha lasciato informazioni a riguardo. Abbiamo però qualche curiosità per quanto riguarda le sue passioni al di fuori della recitazione, che è diventata ormai anche la sua professione.

Come abbiamo già accennato, Cristina Cappelli è anche amante della danza. Tra le tantissime abilità ci sono coreografia, danza classica, moderna, musical, Tango, Valzer e Cancan. Sa anche cantare, è infatti un Mezzosoprano e sembra anche essere una gran sportiva. Oltre a diverse attività di fitness come la ginnastica, il Pilates e lo Yoga, ha anche praticato pallavolo, boxe, ciclismo, nuoto, tennis, windsurf e altre discipline come biliardo, bowling e freccette.