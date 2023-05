Cristian Totti: chi è la fidanzata Melissa Monti

Cristian Totti è apparso per la prima volta in una trasmissione condotta dalla madre Ilary Blasi, in compagnia della sua fidanzata, Melissa Monti.

Cristian Totti è apparso per la prima volta in una trasmissione condotta dalla madre Ilary Blasi, in compagnia della sua fidanzata, Melissa Monti. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla ragazza.

Nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 22 maggio 2023, non è passata inosservata la presenza tra il pubblico del figlio di Ilary Blasi, Cristian Totti, in compagnia della fidanzata Melissa Monti. È la prima volta che il figlio di Ilary Blasi e di Francesco Totti decide di partecipare ad un programma televisivo condotto dalla madre. Il giovane, che ha 17 anni, è stato inquadrato diverse volte dalle telecamere dello studio dell’Isola dei Famosi, durante la sesta puntata del reality show, andata in onda lunedì 22 maggio. Il giovane era seduto tra il pubblico, in compagnia della sua bellissima fidanzata Melissa Monti. Sarà sicuramente stato un momento di grande orgoglio per la mamma Ilary Blasi, che ha condotto questa nuova puntata della sua trasmissione. L’Isola dei Famosi continua a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo, ma la conduttrice nella sesta puntata non ha fatto nessun riferimento a suo figlio, anche se era presente nel pubblico.

Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi, è il primogenito nato dal matrimonio con Francesco Totti. I fan della trasmissione, e della ormai ex coppia, hanno notato subito la sua presenza tra il pubblico durante la sesta puntata della trasmissione. A fargli compagnia in studio la sua fidanzata Melissa Monti. I due sono stati inquadrati diverse volte dalle telecamere. La loro presenza non è passata inosservata, nonostante la madre non abbia fatto il minimo riferimento al figlio e alla sua fidanzata. Su Twitter sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei fan della famiglia Totti, che si sono complimentati per la bellezza del ragazzo, che sta seguendo le orme del suo papà e sta giocando con la maglia delle giovanili della Roma. Sicuramente un grande orgoglio per entrambi i genitori, in modo particolare per il suo papà, visto che il 17enne ha deciso di seguire la sua stessa passione e la sua stessa carriera.

Cristian Totti, figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, era seduto tra il pubblico dell’Isola dei Famosi insieme alla sua fidanzata Melissa Monti. La bellissima ragazza ha 18 anni e ha recitato in diverse fiction italiane, come Mi chiamo Maya e Solo per amore, ma anche nel film La grande Bellezza, di Paolo Sorrentino, film premio Oscar. La bella Melissa Monti è un volto televisivo affermato ma non solo in qualità di attrice. Ha prestato la sua immagine anche a diversi spot televisivi realizzati per brand particolarmente famosi, per cui il suo viso è già conosciuto al pubblico. La storia d’amore tra Cristian Totti e Melissa Monti sarebbe iniziata circa un anno fa, per poi procedere a gonfie vele. I due sembrano essere molto legati e molto innamorati.