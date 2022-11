Francesco Totti e Ilary Blasi: auguri "uguali" per il diciassettesimo compleanno del figlio Cristian.

Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary, compie 17 anni. Per la prima volta in vita sua, i genitori lo festeggieranno da separati. Eppure, sia mamma che papà hanno utilizzato le stesse parole per fargli gi auguri.

Totti e Ilary: auguri uguali per il compleanno del figlio

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia da mesi, ma continueranno ad essere uniti dall’amore che entrambi provano per i tre figli. In occasione del 17esimo compleanno del primogenito Cristian, la conduttrice e il Capitano hanno utilizzato sui social lo stesso messaggio d’auguri.

Totti e Ilary: il messaggio per il figlio

Ilary ha condiviso su Instagram due foto che la ritraggono con il figlio: la prima la vede ancora con il pancione, mentre la seconda con lui già grande.

A didascalia, ha scritto: “Auguri amore mio“. Francesco, invece, ha scelto uno degli scatti più importanti della sua vita: l’addio al calcio, quando commosso guarda negli occhi il primogenito. Anche Totti, a didascalia, ha scritto: “Aguri amore mio“.

Totti e Ilary uniti dall’amore per i figli

Anche se la separazione è piuttosto turbolenta, Francesco e Ilary resteranno sempre uniti dall’amore che provano per i loro figli. Si stanno facendo la guerra in tribunale, ma entrambi trascorrono molto tempo con i pargoli.

Non solo, né Totti e né tantomeno la Blasi dimenticano di fare dediche social a Cristian, Chanel e Isabel.