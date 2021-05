Cosa vedere a Scena, il borgo storico vicino a Merano

Un tempo piccolo villaggio agricolo, Scena è oggi una meta molto gettonata dai turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze nei pressi di Merano, in Alto Adige. Se infatti quest’ultimo continua a conservare il suo fascino, indubbiamente una località come Scena attira maggiormente perché più tranquilla, lontana dal caos dei centri urbani maggiori e circondata da una natura incontaminata. Scena in Alto Adige è insomma un borgo storico che vale la pena scoprire, perché ha tutto quello che si può desiderare durante una vacanza e anche qualcosa in più che sorprende e lo rende indimenticabile.

Vediamo però nel dettaglio quali sono le principali attrazioni di questa località, le cose da non perdere per immergersi completamente nell’atmosfera d’altri tempi di tale luogo.

Il sentiero d’acqua e i panorami mozzafiato

Dal punto di vista prettamente paesaggistico, uno dei luoghi più belli di Scena è il famoso sentiero d’acqua: un percorso a tratti immerso nel bosco che attraversa vigneti, frutteti, gole strette e suggestive ma in cui la presenza del rivolo d’acqua si mantiene una costante. Questo percorso, lungo circa 7,5 chilometri, passa sopra i tetti del borgo e permette di godere di scorci panoramici davvero strepitosi, unici ed emozionanti. Facile da percorrere, è consigliatissimo a tutti coloro che vogliano vivere Scena in modo diverso, approfittando di una visuale privilegiata dall’alto.

Una visita al Castello di Scena

Per gli amanti della storia, imperdibile è una visita guidata al Castello di Scena, edificato nel 1350 d.C. e ancora molto ben conservato. Non si tratta di un’attrazione d’eccezione, ma vale sicuramente la pena concedersi una visita soprattutto durante i mesi estivi visto che all’interno del Castello si trova riparo dalla calura! Un consiglio? Le visite guidate del padrone sono eccezionali, perché caratteristiche e molto interessanti dunque conviene approfittarne.

Passeggiata fino alla Malga

Per chi desidera avventurarsi in altura, con una passeggiata immersa nella natura e nella tranquillità più assoluta, allora la Malga Videgger Assen è una meta che non può essere certamente esclusa. Si trova infatti in mezzo ad un immenso alpeggio, circondata da prati ed immersa in una tranquillità davvero indescrivibile. Una passeggiata da queste parti è sicuramente da fare, anche perché lo splendido panorama che si può ammirare da quassù non si dimentica facilmente!

Due passi nel centro storico di Scena

Anche se può sembrare scontato, non lo è. Quando ci si trova a Scena, è assolutamente d’obbligo prendersi il tempo per fare due passi con calma e senza alcuna fretta nei vari vicoli del centro storico. Parliamo infatti di un borgo molto caratteristico e sono tantissimi gli scorci suggestivi che vale la pena scoprire.

Una visita alla chiesetta di San Giorgio

Poco sopra al borgo di Scena vale la pena visitare anche la chiesetta di San Giorgio, che però è aperta al pubblico solo alcuni giorni a settimana dunque prima di tutto conviene informarsi. L’edificio storico, a pianta circolare e con tetto conico, conserva al suo interno affreschi risalenti alla fine del 300 che specialmente gli appassionati di arte possono gustare con grande piacere.