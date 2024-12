Cosa indossare in inverno: idee alla moda contro il freddo

Ecco cosa indossare per essere alla moda e proteggersi dal freddo in inverno.

L’inverno è ormai cominciato ma, cosa indossare per essere alla moda e allo stesso tempo proteggersi dal freddo questa stagione? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee di look da cui prendere ispirazione.

Cosa indossare in inverno: le tendenze moda

L’inverno è ufficialmente cominciato da poco più di una settimana, mentre il freddo ha già iniziato a farsi sentire da più tempo. In inverno non è mai semplice decidere cosa indossare, perché da un lato ci si vuole comunque vestire bene per essere alla moda eccetera, dall’altro però non si vuole certo congelare! Per questo in questo articolo vedremo qualche idea di look anti gelo e super cool! Innanzitutto diciamo che il layering, ovvero il vestirsi a strati, è la scelta più consigliata, soprattutto se si sta un pò fuori, un pò dentro, con quindi sbalzi di temperatura anche molto alti. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono i capi e gli accessori must have per questa stagione, per poi vedere qualche idea di outfit.

Cosa indossare in inverno: i capi must have

Prima di vedere insieme qualche idea di outfit per essere alla moda e non patire il freddo questo inverno, vediamo quali sono i capi must have:

Piumino : tornato di forte tendenza proprio quest’anno. Sì però ai modelli eleganti, come quelli crop con cintura, o quelli stile cappotto, a quelli animalier.

: tornato di forte tendenza proprio quest’anno. Sì però ai modelli eleganti, come quelli crop con cintura, o quelli stile cappotto, a quelli animalier. Teddy : un altro capo di super tendenza e super caldo è il cappotto teddy, ideale se si passa tanto tempo all’aria aperta. Questo inverno 2024 2025 di tendenza i cappotti teddy lunghi.

: un altro capo di super tendenza e super caldo è il cappotto teddy, ideale se si passa tanto tempo all’aria aperta. Questo inverno 2024 2025 di tendenza i cappotti teddy lunghi. Tuxedo : avete capito bene, per essere eleganti questo inverno via libera al tuxedo, formato da giacca e pantaloni.

: avete capito bene, per essere eleganti questo inverno via libera al tuxedo, formato da giacca e pantaloni. Sciarpa : scegliere la sciarpa giusta non solo ci permette di soffrire meno il freddo ma anche di rendere super cool il nostro look. Via libera alle sciarpe over.

: scegliere la sciarpa giusta non solo ci permette di soffrire meno il freddo ma anche di rendere super cool il nostro look. Via libera alle sciarpe over. Cappello: altro accessorio in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi look.

Cosa indossare in inverno: idee alla moda contro il freddo

Il vestirsi a strati è, come abbiamo detto, la scelta migliore quando fa freddo. Andiamo ora a vedere insieme qualche idea di look con i capi e gli accessori che abbiamo visto poc’anzi: