Contrasta le rughe con una crema giorno efficace

Prendersi cura del proprio viso e del proprio corpo è una priorità cui non si dovrebbe mai rinunciare. Proprio per questa ragione, sono state pensate una molteplicità di creme giorno, adatte a qualsiasi tipo di pelle e dunque a combattere una grande varietà di inestetismi, tra cui spiccano certamente le rughe. Tra i prodotti più efficaci, si distingue la linea Fillerina, noto brand nel settore della cosmetica affermatosi per la sua esperienza decennale e il 95% di efficacia testata per i suoi sieri e creme antirughe.

La crema antirughe Fillerina

Le creme giorno sono pensate per la protezione del viso dal mattino alla sera, e dunque si rivelano adatte non soltanto a mantenere idratata la cute, ma anche a proteggerla da smog, inquinamento, basse temperature e, nel caso in cui contengano filtri solari, anche da raggi UV. Inoltre, si rivelano perfette come base per il make up, costituendo così l’elemento essenziale di qualsiasi beauty routine. Questo è tanto più vero, quanto, con l’avanzare dell’età, la pelle tende a produrre rughe e depressioni, che tuttavia la crema Fillerina 12 può contrastare efficacemente grazie alla sua formula specifica e innovativa.

Si tratta di una crema giorno, particolarmente adatta alle pelli mature che hanno iniziato a essere segnate da rughe più o meno profonde come quelle di espressione. Le depressioni cutanee, più che naturali nelle pelli mature, possono essere efficacemente contrastate da una crema giorno capace di distendere e rassodare, e dunque di dare spessore e volume agli zigomi e alle labbra. Fillerina 12HA riesce a garantire questo effetto grazie alla sua specifica composizione, che le garantisce un’azione di livello 4 adatta alle rughe di espressione o da età più profonde e visibili, nonché alle pelli cadenti e a inestetismi più o meno evidenti.

L’azione di Fillerina 12 è ideale per compattare la cute in quelle zone del viso dove questa comincia a rivelarsi troppo sottile, richiedendo dunque un’azione che le doni volume e un aspetto più tonico e sodo. Essendo le sue azioni mirate alle pelli mature segnate da rughe evidenti, il prodotto si rivela indicato dai 40 anni in su: in ogni caso, la sua azione protettiva e idratante è garantita dall’utilizzo di xilitolo e vitamina E. Queste molecole si accompagnano a elastine e collagene, ideali per elasticizzare e rassodare la pelle.

Come applicare una crema giorno

Ogni crema antirughe va applicata con costanza e quotidianamente, poiché in caso contrario se ne vanificherebbero gli effetti positivi per la pelle. Essendo una crema giorno, l’ideale è applicarla al mattino, all’inizio della beauty routine quotidiana: lavare bene il viso è dunque essenziale per l’applicazione del prodotto.

Prima di iniziare l’applicazione, bisogna scaldare la crema sulla punta delle dita, per poi stenderla su mento, fronte e zigomi, badando a non esagerare con la quantità. Infine, si può procedere a massaggiare la crema su tutte le zone interessate, senza trascurare il collo: i movimenti devono essere leggeri e circolari, insistendo soltanto nelle zone dove le rughe e gli inestetismi sono più evidenti.

Combattere i segni dell’età è più che mai possibile, grazie all’applicazione di giusti prodotti: usarli con parsimonia, senza esagerare e facilitandone l’assorbimento da parte della pelle, è il primo passo per ogni beauty routine anti-età che si rispetti.