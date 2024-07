Consigli per mantenersi in forma in carrozzina

Mantenersi in forma è essenziale quando si utilizza una sedia a rotelle. Esistono numerose strategie e attività che possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Vediamo di seguito alcune di queste e in che modo possono aiutare la persona a mantenersi in salute.

Attività fisica

Non tutti i tipi di attività fisica possono essere adatti alle diverse esigenze delle persone in carrozzina, per questo motivo è necessario trovare delle attività che si adattino ai propri bisogni.

Esercizi cardiovascolari

Gli esercizi cardiovascolari sono fondamentali per la salute del proprio cuore e per migliorare la resistenza. In questa categoria, attività come nuoto, basket e tennis in carrozzina sono opzioni eccellenti. In alternativa, anche esercizi di spinta della carrozzina, all’aperto o su tapis roulant, possono aumentare la frequenza cardiaca e migliorare la resistenza.

Questo tipo di attività è probabilmente il più impegnativo, non solo in quanto attività fisica ma anche a livello organizzativo. Per recarsi in palestra o piscina, infatti, potrebbe essere infatti necessario utilizzare un veicolo accessibile in sedia a rotelle o dei mezzi pubblici forniti di rampe.

Allenamento di forza

L’allenamento di forza è cruciale per mantenere i muscoli tonici. Gli esercizi possono includere l’uso di pesi, bande elastiche o macchine per il sollevamento pesi. Concentrarsi sui gruppi muscolari superiori, sulle spalle e sulla schiena è particolarmente importante per chi utilizza la carrozzina, poiché questi muscoli sono spesso usati per la mobilità quotidiana.

Esercizi di flessibilità

Gli esercizi di flessibilità possono aiutare a prevenire infortuni e a migliorare la mobilità complessiva del corpo. Esercizi di stretching e yoga possono essere adattati per chi è in carrozzina, e molti esercizi possono essere svolti da seduti.

Alimentazione e idratazione

Mantenersi in forma passa anche dalla propria alimentazione. Una dieta equilibrata è infatti essenziale per fornire al corpo i nutrienti di cui ha bisogno per mantenersi in salute. Consumare una varietà di frutta, verdura, cereali e proteine magre può fare una grande differenza sulla propria salute, soprattutto quando ci si allena. Bisognerebbe inoltre evitare cibi ad alto contenuto di zuccheri e di grassi saturi.

In più, l’idratazione è fondamentale quando si svolge attività fisica regolare. Bere acqua a sufficienza aiuto il corpo a mantenere energia e prevenire la disidratazione. A questo proposito, è consigliabile bere pochi sorsi durante il corso di tutta la giornata piuttosto che grandi quantità di acqua meno frequentemente.

Gestione dello stress

Gestire lo stress è importantissimo per mantenersi in forma e per il benessere generale della persona. Tecniche di respirazione, la meditazione e il rilassamento muscolare possono aiutare a ridurre i livelli di stress migliorando la salute mentale.

Si può ridurre lo stress anche attraverso hobby e attività ricreative che incentivano la socialità e promuovono uno stato mentale positivo. Attività come il giardinaggio, la pittura o la musica possono fornire gioia e soddisfazione, aiutando la propria salute mentale tanto quanto l’esercizio fisico.

Conclusione

Mantenersi in forma non riguarda unicamente l’esercizio fisico. Una buona alimentazione e un’attenzione alla salute mentale sono cruciali per l’adozione di un approccio olistico che guardi sì alla salute del corpo, ma anche a quella della mente.