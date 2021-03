Con la primavera che è finalmente giunta, cresce la voglia di svestirsi e approfittare delle belle giornate per indossare capi diversi e leggeri. Tra i capi non possono mancare i vestiti primaverili di cui ve ne sono diversi modelli, anche in base alle ultime tendenze. Vediamo quali indossare e i modelli.

Vestiti primaverili da ragazza

La primavera è da sempre sinonimo di leggerezza e voglia di approfittare delle belle giornate indossando vestiti che siano leggeri e adatti al periodo. Quando le temperature cominciano a oscillare, non è sempre facile trovare il tipo di vestiti primaverili adatti, ma con un po’ di accortezza, si possono ottenere ottimi risultati e realizzare un look perfetto da indossare in questa stagione.

Al momento di scegliere quale abito indossare, bisogna anche considerare alcuni fattori, come i colori che devono essere tipici del periodo, quindi il lillà, il rosa, l’azzurro, ma anche il bianco o l’arancione sono indicati per questa stagione. Bisogna anche sceglierli in base al proprio fisico e silhouette. La cosa importante è dare spazio alla personalità e alla fantasia in modo da creare un look che sia diverso ogni volta.

In primavera si sente la necessità di sfoggiare colori in linea con accessori di tendenza e che vadano dalle tonalità pastello quali il viola pervinca, il corallo, il verde mela, ma anche vestiti primaverili che richiamano i fiori come le rose o i lillà. A prescindere dal fisico, la cosa importante è sentirsi a proprio in qualunque occasione, che sia al lavoro o durante una serata elegante.

Il cotone e il lino, ma anche la seta, viscosa o cachemire sono tessuti perfetti per i vestiti primaverili. Oltre a questo capo, è molto importante anche associare il giusto accessorio per un look perfetto in ogni momento e fare bella figura.

Vestiti primaverili da ragazza: modelli

Per chi non vuole sfuggirsi nulla e ci tiene a sapere quali sono i vestiti primaverili da indossare in varie occasioni, si consiglia di dare una occhiata alle varie riviste di moda, ma anche alle influencer che suggeriscono consigli utili sui capi da indossare in primavera. Gli stilisti come Dior puntano ad abiti che accentuano ed evidenziano le linee del corpo, quindi molto eleganti e comodi da indossare in varie occasioni.

Si trovano vestiti primaverili molto trasparenti, eterei e impalpabili che giungono fino ai piedi da indossare su una lingerie a vista. Tra i vestiti primaverili leggeri da indossare durante questo periodo, uno dei modelli cult è sicuramente l’abito a stampa pois che torna nuovamente riproposto nel modello midi nei colori nero oppure nelle tonalità chiare e neutre.

Una tendenza da indossare è il modello di vestito aperto sulla schiena proposto da Jacquemus con oblò e tagli strategici sui fianchi per sentirsi sexy e sensuali in ogni momento, anche a casa. Ritornano i vestiti primaverili dalle maniche a sbuffo a palloncino molto corti e proposti sia in stampa animalier, ma anche colorata.

L’abito in maglia è un altro modello per la primavera proposto in vari colori e stili. Un modello molto gettonato al punto che sono tantissimi i marchi, compreso Bottega Veneta, a proporlo. L’abito sottoveste effetto seta si adatta a varie occasioni al punto da essere comparso anche sulla passerella dei Golden Globe del 2021.

Vestiti primaverili da ragazza Amazon

Per chi sta ampliando il proprio guardaroba per questa stagione, il sito di Amazon propone una serie di vestiti primaverili adatti per varie occasioni approfittando di prezzi ottimi da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si trovano diversi modelli di cui approfittare. Qui è possibile trovare una breve classifica dei tre migliori modelli tra quelli maggiormente scelti e proposti dai consumatori del noto e-commerce.

1)Marchio Amazon find abito corto

Un modello corto con coulisse in vita con maniche a 3/4 e volant sull’orlo. Un modello di abito corto dalla stampa floreale realizzato in viscosa con scollo a V. Dona un aspetto romantico ed elegante. Perfetto sia per la stagione primaverile che estiva. Molto bello, leggero e sbarazzino. Dona un look fresco, anche grazie ai volant che si trovano sugli orli delle maniche e in vita. Calza bene ed è comodo.

2)JLTPH abito da donna

Un vestito con lo scollo a V dalle maniche lunghe a pelle di serpente, quindi un modello animalier per uno stile grintoso e adatto a coloro che amano osare. In stampa leopardata con cintura e realizzato in poliestere. Un modello che arriva poco prima del ginocchio. Adatto per abbigliamento casual. In tessuto leggero. Molto comodo. In vendita nel colore cachi, nero, giallo.

3)Lemoniade elegante vestito corto

Un abito corto a manica lunga oppure corta adatto per aperitivo, ufficio oppure una festa. Lungo fino al ginocchio. Molto raffinato e dal tessuto trasparente. La parte superiore è in cotone, mentre quella sotto presenta un mix di tessuti, tra cui lo chiffon. Disponibile in vari colori: nero, rosa e blu. Presenta una stampa floreale.

Ai vestiti primaverili ecco come abbinare le borse per questa stagione.