Dopo aver passato un’intera estate alternando vestitini leggeri, shorts, costumi ed infradito, è arrivato il momento di tornare al lavoro. Una volta aperto il guardaroba però, ecco che arriva la solita domanda ad attanagliarci: “come vestirsi per andare in ufficio?”.

Per rispondere abbiamo radunato quelle che sono le tendenze della stagione autunno inverno 2021 più adatte per il “back to office”.

Come vestirsi in ufficio: le tendenze per l’autunno inverno 2021

I trend per la nuova stagione 2021 indicano il gessato come decisamente out. L’outfit adatto per l’ufficio quindi non è più il classico completo grigio, castigato e noioso, ma al contrario, sarà estremamente colorato e soprattutto versatile.

Un ottima scusa per creare outfit sempre nuovi utilizzando ciò che abbiamo nell’armadio, senza andare a pesare sul nostro portafoglio e anche sull’ambiente.

Ecco quindi qualche idea sugli abbinamenti più belli, ordinati e di tendenza adatti a quello che è l’ambiente del lavoro, che sia in ufficio o ancora in smart working.

Come vestirsi in ufficio: per il lavoro in presenza

Il classico si mescola alle tendenze del momento, creando risultati davvero pazzeschi come il power suit, ovvero il tailleur completo di giacca e pantalone. Le tendenze per la stagione lo vogliono super colorato con tonalità pastello oppure più accese, da spezzare con una camicetta in tinta unita di un colore neutro. Molto interessanti anche gli outfit ton sur ton, con sfumature diverse dello stesso colore, oppure interamente in tinta unita. Anche la gonna midi è il classico ed intramontabile capo da ufficio. Super colorata oppure con tonalità neutre, è perfetta con una blusa con rouge e colletto ampio, di un colore di contrasto.

E per le scarpe? Mocassini, ballerine con tacco, stringate o ancora stivaletti, sono le scelte più ovvie per risultare in ordine senza rinunciare alla comodità, ma anche in questo caso ci si potrà sbizzarrire tra colori e modelli. Tra le tendenze della stagione, per esempio, ci sono le calzature con catene dorate sulla tomaia come dettaglio, la punta quadrata o il tacco piatto.

Come vestirsi in ufficio: per lo smart working

La pandemia da Coronavirus che ci ha coinvolti in questo ultimo anno e mezzo, ha permesso lo sdoganamento dello smart working anche qui in Italia. Il termine che ormai ci è famigliare, non è altro che la traduzione in inglese del “lavoro telematico”, ovvero il lavoro da casa. Abbiamo già visto come, togliersi il pigiama e vestirsi per lavorare, anche se si rimane all’interno delle mura di casa propria migliori l’esperienza e, cosa da non sottovalutare, ci faccia apparire sempre ordinate in caso di call improvvisa con il capo.

In questo caso sono permessi pantaloni morbidi come leggins o quelli di una tuta in velluto, purché non siano gli stessi con cui si va a dormire. Meglio comunque alternare i due capi e non indossare sempre i leggins per esempio, perché un uso prolungato potrebbe portare a fastidiose cistiti. Per la parte superiore dell’outfit invece, una camicetta o una bella t-shirt accompagnate da un cardigan saranno perfette.