Prima di vedere nello specifico qualche ipotesi di outfit adatta al fisico a rettangolo, chiariamone subito la confermazione e i tratti.

Fisico a rettangolo: che cos’è? Quali star di riferimento?

Il fisico a rettangolo è caratterizzato dall’avere la stessa larghetta tra spalle, vita e fianchi: il punto vita è dunque poco marcato o addirittura inesistente.

Questo fa del busto un blocco piuttosto uniforme, tendenzialmente senza troppe curve (seno e glutei abbastanza piatti, gambe molto snelle), che va quindi valorizzato con il giusto taglio di indumenti. Si tratta di una forma fisica che tende nelle linee al maschile, ma questo non significa che non sia elegante, anzi!

Ecco per esempio alcuni nomi di star che hanno un fisico a rettangolo e che si possono anche tenere d’occhio per trarre ispirazione dai loro outfit, adattandoli chiaramente alla vita di tutti i giorni: Cameron Diaz, Elizabeth Moss, Kendall Jenner, Florence Pugh, Nicole Kidman e Audrey Hepburn, dunque alcune delle donne più femminili e belle del mondo dello spettacolo!

Veniamo quindi a qualche idea di outfit adatta per esaltare questa bodyshape.

Fisico a rettangolo: idee per gli outfit più adatti

Le linee guida per valorizzare il fisico a rettangolo sono piuttosto chiare: bisogna optare per abiti che diano al corpo le forme che non ha strutturalmente, quindi giocando di balze, risvolti e morbidezza ben calibrata. Niente abiti informi o infagottamenti, che rischierebbero invece di cancellare le linee dritte di questa bodyshape senza però darle alcuna forma concreta.

La parola d’ordine è, per gli abiti, “movimento”! Pertanto, una persona con fisico a rettangolo può optare per vestiti impero o pantaloni palazzo a vita alta abbinati a una blusa corta avvitata, così da mettere in risalto il punto vita altrimenti inesistente.

Lo stesso dicasi per le gonne a ruote e balze, sempre strette sul punto vita e larghe sotto, per creare una sinuosità che altrimenti non ci sarebbe.

Il fatto di potersi avvalere dei pantaloni palazzo non significa però rinunciare alle linee più strette come quelle dei jeans a sigaretta: l’importante è però abbinarli a un crop top o una blusa svasata che tendano sempre ad accentuare la vita. Meglio tessuti setosi che permettano di svasare la camicetta o la blusa in vita, creando le onde fondamentali per il fisico a rettangolo. In questo possono essere d’aiuto anche accessori come le cinte.

Sempre le cinte possono essere un buon alleato per svasare in vita vestiti altrimenti troppo dritti per adattarli a questa bodyshape.

Ma l’escamotage per gestire bene il fisico a rettangolo non risiede solo nelle curve degli abiti: anche le texture e i motivi geometrici (magari non le righe verticali, però, che darebbero ancora più un senso di rigidità!) dei tessuti possono aiutare in questo senso. I migliori outfit per il fisico a rettangolo tendono inoltre a valorizzare le gambe, punto forte di questa bodyshape, per esempio con pantaloni molto stretti. L’importante è che nella parte superiore del corpo si crei invece morbidezza: niente maglie strette, insomma, e se si sceglie un top sarebbe meglio lasciare un po’ di pancia scoperta oppure abbinarlo a una giacca o un cardigan più destrutturati.