Come scegliere il cappello in base al viso: i consigli

È capitato a tutte almeno una volta: acquistiamo un cappello che sul manichino del negozio o nella foto sul sito web sembra perfetto. Lo indossiamo, e ci rendiamo conto che non è affatto per noi, o che ci sta proprio male. Questo perché la forma del nostro viso gioca un ruolo fondamentale nella scelta di un cappello.

L’accessorio giusto può accompagnarsi bene ai nostri lineamenti e valorizzarli; quello sbagliato invece può enfatizzare eventuali difetti del nostro volto. Ecco qualche consiglio su come scegliere il cappello in base al viso, per non sbagliare mai.

Come scegliere il cappello in base al viso se ha una forma ovale

Un viso ovale è riconoscibile dalla zona degli zigomi, leggermente più marcata rispetto alla fronte e al mento. Viene considerata la tipologia di viso ideale proprio perché la più regolare.

Se il vostro viso presenta queste caratteristiche siete fortunate, perché qualsiasi tipo di cappello vi starà bene. Vi basta prestare una minima attenzione ai lineamenti: se avete un fisico e un volto minuto evitate i cappelli troppo ampi; lo stesso criterio vale nella direzione opposta. Per il resto, potete pure sbizzarrirvi e seguire sempre i trend stagionali che preferite.

Un’altra tipologia di viso ovale è quello oblungo: riconoscibile da una maggiore estensione in lunghezza che in larghezza.

Se avete un volto allungato bisogna evitare i cappelli che aggiungono ulteriore volume in cima alla testa. Il trucco è scegliere un modello che si allarga in orizzontale: i cappelli a tesa larga indossati nel modo giusto saranno il vostro salvavita. Altrimenti potete optare per un bucket hat (i cappelli “da pescatore”) o un colbacco con le ali laterali.

I capelli per chi ha un viso con caratteristiche marcate

Se invece il vostro volto presenta caratteristiche marcate come una mandibola importante è meglio scegliere modelli che ammorbidiscano i lineamenti. Per chi ha un viso quadrato l’opzione migliore sono i cappelli bombati e dalle forme tondeggianti. I classici modelli con visiera sono la soluzione migliore, insieme ai cappelli con tesa media come i fedora.

Per chi presenta invece un viso a diamante, in cui la zona più pronunciata è quella degli zigomi, i modelli migliori sono i newsboy. Avete presente quel tipo di cappello indossato dai protagonisti della serie tv Peaky Blinders? Ecco, quello è il modello newsboy. Inizialmente pensato per la moda maschile, oggi è disponibile per entrambi i sessi. Un’altra opzione per le donne con un volto di questa forma sono i cappelli a tesa piccola.

Il cappello ideale per un viso tondo

Per le donne con un viso tondo, i cui lineamenti formano quasi un cerchio perfetto, è meglio scegliere cappelli con forme asimmetriche e linee oblique che non ingrandiscano il volto. Il classico cappello di lana invernale è il modello ideale perché slancia e allunga il viso. In alternativa anche qui i cappelli dalla tesa stretta sono la scelta più azzeccata.

Infine, se il vostro viso presenta una forma a cuore (o triangolo rovesciato) i cappelli dalla falda stretta saranno il modello migliorare che possiate indossare. In questo modo non evidenzierete il distacco fra fronte ampia e mento piccolo. Il basco alla francese è un’altra scelta che andrebbe a valorizzare lineamenti del genere. In ogni caso, l’importante è scegliere un modello che non si allarghi troppo in modo orizzontale.