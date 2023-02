Come indossare le ballerine in inverno: idee e consigli

Le ballerine sono una delle tendenze della stagione autunno-inverno 2022/2023 e sono davvero molto amate quest’anno. Scopriamo insieme come indossarle e abbinarle al meglio durante l’inverno.

Come indossare le ballerine in inverno

Le passerelle autunno-inverno 2022/2023 parlano chiaro.

Le ballerine sono l’accessorio di tendenza che non può assolutamente mancare nella vostra scarpiera questo inverno e i look decisamente più amati sono quelli di street style. Grazie anche alla complicità di TikTok, che ha riportato in vista la tendenza balletcore e tutta quell’estetica delicata e bon ton legata al mondo della danza, le ballerine sono di nuovo tra gli accessori più amati e desiderati di questa stagione, decisamente un must have per questo inverno.

Dall’aspetto classico, elegante, raffinato e femminile, insieme alla grande comodità, le ballerine stanno diventando un accessorio che va bene per tutte le stagioni, anche se prima venivano indossate soprattutto nei mesi più miti dell’anno. Sono perfette sia per il giorno che per la sera, con gonne mini, midi, a matita, leggins, jeans skinny o over, pantaloni tailored, cargo, shorts e anche con gli abiti. Sono scarpe davvero molto versatili, che donano un tocco di eleganza e di classe anche ai look più casual e sportivi.

La tendenza per questo inverno vede le ballerine abbinate a calzini a coste a contrasto, o a calzettoni in lana e scaldamuscoli. Si possono, però, indossare anche con collant velati e coprenti e, per le più coraggiose, si possono portare direttamente con i piedi nudi, nonostante le temperature. Elle ha regalato alcuni consigli su come indossare le ballerine durante l’inverno. Scopriamoli insieme.

Come indossare le ballerine in inverno: le idee

Scopriamo insieme qualche idea su come indossare le ballerine durante l’inverno: