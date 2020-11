come gestire gli attacchi di panico

Gli attacchi di panico si manifestano d’improvviso, quando meno ce lo si aspetta, e il più delle volte sono associati a periodi di forte ansia, stress e stanchezza. Dietro il loro carattere imprevedibile, però, si nascondono sintomi somatici e cognitivi, angoscia, paura o stress post trauma.

Ne soffrono molte persone, ma non tutte hanno il coraggio e la forza di esprimerli e di farsi aiutare. Ma quindi ome gestire gli attacchi di panico? Ecco qui di seguito i consigli su come farlo al meglio.

I sintomi degli attacchi di panico

Gli attacchi di panico possono durare all’incirca 10 minuti e seppur improvvisi e imprevedibili, si possono riconoscere e “prevenire”, riconoscendo alcuni sintomi fisici. Certo, con questo non significa che se si avvertono determinate sensazioni o reazioni, allora si può evitare l’attacco di panico.

Ma sicuramente col tempo si può imparare ad essere più attenti e pronti a intervenire nell’immediato.

I sintomi più frequenti degli attacchi di panico che coinvolgono il corpo sono:

rossore in viso

senso di debolezza (come di perdere i sensi)

senso di stordimento

parestesie (formicolii nelle mani, nei piedi o in viso)

difficoltà respiratoria (sensazione di soffocamento)

aumento della sudorazione

comparsa improvvisa di brividi

nausea

sensazione di chiusura della bocca dello stomaco

tachicardia o palpitazioni

tremori o scatti.

Legate ai sintomi fisici, possiamo trovare sintomi o sensazioni più emotive:

paura di perdere il controllo

paura di impazzire

paura di essere sul punto di morte

sensazione di depersonalizzazione

crisi di pianto isterico

sensazione di non appartenere alla realtà.

Ultimo ma non ultimo per importanza, è la sensazione e il desiderio di voler fuggire dal luogo in cui si trova con conseguente soffocamento o claustrofobia. Questa sensazione è legata alla paura di non potersi controllare in quel momento, di non poter uscire da luoghi o situazioni dai quali risulta complicato allontanarsi.

Essa viene chiamata anche agorafobia.

Come gestire gli attacchi di panico

Una volta imparati a conoscere i diversi sintomi, è possibile imparare a riconoscere il momento difficile che sta per arrivare e cercare di limitare gli eccessi.

Certo, come detto prima, se l’attacco di panico deve arrivare, non si può evitare. Ma attraverso la pratica di alcune semplici azioni o gesti, è possibile imparare a gestirli. Come? Ecco qui di seguito i consigli e alcune pratiche da seguire:

Non avere paura di chiedere aiuto

Come abbiamo già detto prima, ignorare sintomi di malessere interiore o addirittura nasconderli è peggio. Bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto ai nostri parenti o farsi aiutare da uno specialista, che ci possa indicare la strada più giusta per noi.

Respirare con calma

La prima cosa concreta da fare sul momento è quella di respirare con calma, cercando di combattere l’agitazione, le palpitazioni e i tremiti. Solo concentrandosi sul respiro, facendo respiri lenti e profondi, ci si tenderà a “rilassarsi” e a far passare la crisi più velocemente.

Rilassare i muscoli

La conseguenza del respiro lento e profondo è il rilassamento dei muscoli. Certo, non è una cosa facile soprattutto quando l’ansia è in preda al panico e coinvolge il corpo. Ma appena si avvertono i primi segnali, cercare di rilassare i muscoli o se è possibile, stendere il corpo, se ne trarrà beneficio immediato.

Accettare la paura

Forse l’azione più difficile da fare è accettare la paura e l’attacco di panico. Accettare significa accogliere, nonostante tutto e nonostante le conseguenze. Se si inizia a pensare di poter accogliere anche il dolore e le cose negative, si inzierà a percepire le situazioni che si vivono in maniera differente. Gli stessi attacchi di panico verranno visti in modo diverso. Certo, ci saranno e forse saranno anche belli forti, ma saremo noi ad accettarli, a viverli e a ad affrontarli con più consapevolezza e con meno paura.

Ma soprattutto continuare a soffocare e a reprimere i propri sentimenti peggiorerà la situazione. Concediamoci il diritto di lasciarci andare, di perderci per ritrovarci, di soffrire, di sentirci fragili, perché alla fine passerà!