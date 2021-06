Le parole hanno un peso importante e se usate male, possono ferire profondamente, anche se dette in un momento di rabbia quando, magari, non le si pensava davvero. Per questo chiedere scusa è molto importante quanto coraggioso, ma bisogna anche trovare le parole giuste.

Ecco quindi alcune frasi, che pensiamo possano essere adatte per esprimere un pentimento e anche qualche gesto carino per accompagnarle.

Come chiedere scusa, le frasi

Ammettere le proprie colpe e saper chiedere scusa è un atto coraggioso e nobile, perché si mette da parte il proprio orgoglio, per il bene della persona ferita e del rapporto che ci lega a lei. Spesso però le parole mancano, e siamo sicuri che anche per gli artisti di ogni epoca, che a loro volta hanno dovuto chiedere scusa, non sia stato facile cercare le parole giuste.

Vediamo quando alcune frasi perfette per l’occasione.

Riflettere sul perché delle nostre parole

Un semplice “scusa” può non bastare per tamponare una ferita. Ma il giusto “disinfettante” potrebbe essere agire in modo più profondo, andando a cercare in noi stessi i motivi che ci hanno spinto a dire quella determinata cosa, in un momento di rabbia. Una volta capiti, dobbiamo trovare il modo migliore per esternarli.

“Ho sbagliato, scusami, ma lascia che ti spieghi da dove arriva la mia rabbia”.

Una frase del genere inizialmente potrebbe essere presa come giustificazione, ma se le nostre scuse saranno sincere, la persona ferita sarà più propensa ad accettarle. Riflettere sul perché delle nostre parole comunque, rimane un ottimo esercizio per imparare a correggere alcuni comportamenti di noi stessi che non ci piacciono.

Mettersi nei panni dell’altro

“Capisco che sia difficile perdonarmi, prenditi tutto il tempo necessario, ma voglio che tu sappia che sono davvero mortificato”. Una frase che faccia capire all’altro che ci siamo messi nei suoi panni e abbiamo capito la gravità delle nostre parole nei suoi confronti, può essere un buon modo per chiedere scusa. Significa che abbiamo a cuore i sentimenti dell’altro e vogliamo trattarli con delicatezza.

Oltre le parole

La verità è che oltre a mostrarci sinceramente pentiti e aver tentato di spiegare i motivi della nostra reazione, non ci sono frasi più adatte per chiedere scusa se non quelle che vengono dal nostro cuore. Ad essere importante è anche la forma con cui si chiede scusa. Oggi un messaggio è la via più veloce ma anche quella più semplice perché non siamo davanti alla persona che abbiamo ferito e basta premere “invio” ed aspettare che l’altra legga.

Il modo migliore per chiedere scusa rimane il confronto faccia a faccia o se proprio non si può, almeno al telefono, a voce. Un’idea carina però, potrebbe essere quella di scrivere una lettera da inviare per posta o da consegnare direttamente al destinatario, magari accompagnata da dei fiori, che come si sa hanno un loro significato. Proprio come si faceva una volta, in un’epoca in cui non esistevano i telefoni. La lettera è un gesto simbolico e anche romantico, per far capire all’altro che abbiamo dedicato il nostro tempo a lui, per pensare ad ogni parola e scriverla a mano.