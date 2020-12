Classico colore natalizio e delle festività: ecco come abbinare al meglio il rosso per essere sempre alla moda.

Come abbinare il rosso

Il rosso non è un colore semplice da indossare. C’è chi lo ama e chi proprio non riesce a vederselo addosso, né nel make up, né tantomeno nell’outfit.

Per portarlo al meglio è utilissimo approcciarsi all’armocromia, ovvero lo studio dei colori che meglio si intonano con la propria pelle. Proprio per questo, una persona con un incarnato caldo e solare potrebbe non amare il risultato indossando un maglione rosso lampone. Allo stesso modo, una persona con un incarnato freddo non uscirebbe valorizzata indossando una maglia rossa tendente all’arancione.

Altra variante da tenere presente è l’intensità, anche in questo caso tanto nel vestire quanto nel make up.

Un rossetto scarlatto non gioverebbe affatto a chi ha un contrasto medio-basso, mentre starebbe benissimo a chi ha contrasto alto.

Insomma, dopo tutta questa premessa, ci si potrebbe posizionare davanti allo specchio e fare delle prove per vedere quale rosso ci si addice di più e procedere poi con i vari abbinamenti.

Ecco quindi come abbinare al meglio il rosso.

I migliori abbinamenti

Un grande classico è l’abbinamento del rosso con il bianco.

Si può interpretare in chiave elegante indossando dei pantaloni a palazzo bianco accostati a una camicia rossa oppure in chiave più casual con una tuta bicolore.

Altro evergreen è l’abbinamento di blu e rosso. Bon ton ed elegante si presta per gli outfit più sofisticati. Ma blu vuol dire anche jeans ed ecco quindi che maglione rosso e jeans a vita alta sono uno degli outfit più belli della stagione invernale.

Per un outfit super natalizio si può optare per un outfit oro e rosso. A un tubino rosso si possono abbinare delle décolleté dorate e accessori. Molto bello anche l’accostamento tra top rosso e pantaloni dorati. Questa combo è perfetta anche per il make-up festivo: labbra scarlatte e ombretto dorato sono ideali per incarnare al meglio l’atmosfera festiva.

Un accostamento importante ma non impossibile: fucsia e rosso. Il segreto per un outfit perfetto è scegliere un rosso freddo, di forte contrasto con il fucsia.

Un altro abbinamento estremamente natalizio è quello formato da rosso e verde. Tra gli outfit più belli che si possono creare con queste tonalità c’è sicuramente la combo cappotto teddy verde scuro e maglione rosso. Altro look super alla moda è quello formato da maglioncino a collo alto in cashmere rosso e gonna plissettata e lucida verde.

Rock, sensuale ed extra strong. L’accoppiata rosso e nero è sicuramente senza tempo. Per un look classy basterà indossare un bel blazer rosso con dei guanti in pelle neri. Per chi ha l’animo un po’ punk sono perfetti i pantaloni attillati a quadri rossi da abbinare con un bel chiodo in pelle nero e ai piedi dei combat boots.