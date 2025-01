Il colore capelli del 2025 è il Mocha Mousse. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che colore si tratta.

Capelli, il colore dell’anno è il Mocha Mousse

Il colore Pantone del 2025 è il Mocha Mousse, ovvero quella tonalità di marrone calda, che spazio tra il cioccolato e il caffè. Anche per i capelli quindi è questa la tonalità su cui puntare per questo 2025. Sia che preferiate una colorazione uniforme, sia che preferiate puntare su tecniche quali il balayage, questa tonalità sarà in grado di farvi brillare ancora di più, grazie al calore che emana. Un colore tra l’altro scelto da diverse celeb, come per esempio Jennifer Lopez, Khloé Kardashian e Karlie Kloss. Vediamo ora quali sono i tagli perfetti per il colore Mocha Mousse.

Capelli, i tagli perfetti per il Mocha Mousse

Come abbiamo appena visto, il Mocha Mousse è il colore capelli del 2025. Ecco quali sono i tagli di tendenza quest’anno per sfoggiare questa splendida tonalità:

Shag: per coloro che vogliono puntare su un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto da portare mosso ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale. Questo taglio vi darà un aria molto più sbarazzina, soprattutto se aggiungerete anche la frangia.

per coloro che vogliono puntare su un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto da portare mosso ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale. Questo taglio vi darà un aria molto più sbarazzina, soprattutto se aggiungerete anche la frangia. Butterfly cut : è il taglio scalato perfetto anche superati i 40 anni di età. Per coloro che hanno i capelli lunghi e vogliono mantenerli, il butterfly cut è la scelta giusta, poiché si tratta di un taglio in grado di dare volume alla capigliatura che con il passare del tempo tende a diventare più fragile e sottile. Questo taglio è inoltre in grado di rendere più armonioso il viso. Se invece si hanno i capelli lunghi e spessi, meglio puntare su sfilature più leggere, magari solamente ai lati del viso e optando per una piega mossa effetto anti età.

: è il taglio scalato perfetto anche superati i 40 anni di età. Per coloro che hanno i capelli lunghi e vogliono mantenerli, il butterfly cut è la scelta giusta, poiché si tratta di un taglio in grado di dare volume alla capigliatura che con il passare del tempo tende a diventare più fragile e sottile. Questo taglio è inoltre in grado di rendere più armonioso il viso. Se invece si hanno i capelli lunghi e spessi, meglio puntare su sfilature più leggere, magari solamente ai lati del viso e optando per una piega mossa effetto anti età. Caschetto : altro taglio di tendenza. Il french bob è quello più consigliato, perché in grado di regalare alla capigliatura un movimento naturale per merito delle scalature. Se si hanno i capelli fini optare per il box bob , con scalature più leggere.

: altro taglio di tendenza. Il french bob è quello più consigliato, perché in grado di regalare alla capigliatura un movimento naturale per merito delle scalature. Se si hanno i capelli fini optare per il box bob con scalature più leggere. Bixie: per chi invece vuole un taglio corto il bixie è la scelta migliore. Si tratta di una sintesi tra il bob e il pixie, ed è un taglio molto sbarazzino. Per un look più rock si può optare per un taglio cortissimo caratterizzato da un ciuffo più lungo nella parte superiore.

Capelli, a chi sta bene il Mocha Mousse?

Sarete felici di sapere che il Mocha Mousse è un colore neutro, quindi ha una buona quantità sia di caldo che di freddo. Ciò significa che sta bene a tutte, sarà poi il vostro parrucchiere di fiducia in base al vostro incarnato e al colore dei vostri occhi a scegliere la tonalità più giusta.