Su internet si trova di tutto, e sui social network ancora di più. Dopo gli influencer che dispensano consigli di moda, trucco e alimentazione arrivano anche i cleaning influencer: vediamo nel dettaglio chi sono queste nuove star del web e perché sono così famose.

Cleaning influencer: chi sono

Come suggerisce il nome, i cleaning influencer sono gli amanti delle faccende domestiche, che con tutorial semplici e facili da replicare spiegano come tenere pulita e ordinata la casa.

Nell’epoca contemporanea, sempre più frenetica, c’è sempre meno tempo per dedicarsi ai lavori casalinghi, che tuttavia sono imprescindibili. Ecco che quindi i blogger dell’ordine e del pulito cercano di coniugare queste necessità opposte.

Sono seguitissimi, anche perché si presentano come persone normali, con uno stile di vita simile al tuo, con gli stessi problemi e le stesse necessità.

A volte, sono capaci di trasformare le faccende domestiche da lavori faticosi e noiosi in attività divertenti, capaci di dare tante soddisfazioni.

Il piacere dell’ordine della pulizia

La giapponese Marie Kondo è una delle principali esponenti di questa categoria. Con il suo libro “Il magico potere del riordino” ha lanciato una vera e propria moda e stile di vita spingendoci a mettere ordine nei nostri spazi.

Questa mania per l’ordine si è però ampliata coinvolgendo anche tanti altri aspetti della cura della casa.

È qui che arrivano i cleaning influencer, che mostrano in semplici passaggi come è facile tenere pulita la propria abitazione

I consigli e video tutorial hanno un pubblico vasto, ma soprattutto aiutano tanti giovani che non sanno da dove iniziare, dalla pulizia delle superfici al bucato. Proprio questo sembra essere un argomento gettonatissimo, fonte di molti dibattiti e e per cui si cercano nuove soluzioni sempre più veloci e semplici.

Sono tantissime le cleaning influencer straniere, ma anche in Italia ci sono già dei nomi noti. La cosa che colpisce di più di questi guru dell’ordine nostrani? Molti sono uomini.

Uomini di casa

Nel terzo millennio sempre più uomini vogliono abbandonare gli stereotipi che vogliono la donna unica responsabile della casa, come se le pulizie fossero ad appannaggio a loro per natura. Studenti fuorisede, ragazzi che vanno a vivere da soli molto presto: bisogna sapersi occupare di tutte le faccende domestiche.

View this post on Instagram Un post condiviso da La casa di Mattia (@lacasadimattia)

In Italia gli uomini che si occupano di economia domestica sembrano una rarità, eppure stanno aumentando esponenzialmente. Proprio come in tanti altri paesi anche i maschi italiani si dedicano con piacere all’ordine e alla pulizia, sfrondando vecchi pregiudizi che alla casa associano automaticamente le donne. Chi l’ha detto che è poco virile fare una lavatrice o stirare? Come spiegano i cleaning influencer basta imparare a farlo nel modo giusto.

Ad aver capito questa nuova tendenza sono anche le aziende che vendono prodotti per le faccende domestiche. Tanti brand amano il fatto di essere rappresentati da un volto nuovo, di rottura rispetto all’antico stereotipo della casalinga donna, di una certa età, che non ha mai lavorato al di fuori della casa. Questi uomini moderni arrivano tramite Instagram ad una larga platea, aiutando tanti a rendersi più autonomi senza l’aiuto delle famigerate mamme.