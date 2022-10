Amici 22 è iniziato il 18 settembre 2022 e la classe di allievi è già stata formata. Sono 19 talenti divisi tra canto e ballo. I ragazzi ogni settimana si esibiscono per confermare nuovamente la maglia e di conseguenza risedersi al loro banco.

Domenica 9 ottobre però il ballerino Gianmarco Petrelli è stato mandato in sfida da Raimondo Todaro. A sfidarlo è stata Claudia Bentrovato. Chi è?

Claudia Bentrovato: chi è?

Claudia Bentrovato è la ballerina scelta da Raimondo Todaro per la sfida con Gianmarco Petrelli avvenuta domenica 9 ottobre 2022. Il ballerino vince la sfida ma nonostante ciò il maestro decide di tenere la ragazza per sostituirla a Asia Bigolin. Ha 22 anni e viene da Cosenza anche se abita da anni a Roma.

Studia danza da quando ha 5 anni e si è specializzata in diversi stili. Ha frequentato la Arketype Performers. Ha studiato anche recitazione e insegna danza classica. Ama molto i cavalli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Bentrovato (@claudiabentrovato)

Claudia Bentrovato è la fidanzata di Samuele Barbetta

Claudia Bentrovato è la fidanzata di Samuele Barbetta, un volto già conosciuto all’interno del programma. Perché? Samuele è un ex ballerino di Amici 20. Oggi insegna danza hip hop e danza coreografica in diverse scuola d’Italia. I due si sono conosciuti proprio perché hanno frequentato la stessa compagnia di danza, l’Arketype Performers. Durante l’edizione di Amici 20, Samuele ha portato in scena una coreografia dedicata proprio a lei. I due sembrano molti innamorati e coltivano la loro relazione serenamente. Lei dopo aver sfidato Gianmarco Petrelli è rimasta come ballerina in prova per entrare a far parte del team di Raimondo Todaro. Quest’ultimo pare voler sostituire Asia Bigolin con la nuova arrivata. Come finirà?