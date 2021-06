L’estate un giorno la si ama e l’atro la si odia. Le giornate si allungano, c’è spesso bel tempo e ci si sente un po’ più liberi, ma le temperature elevate unite ad un clima spesso afoso portano un po’ di disagi come, tra tutti, fastidiosi gonfiori.

Fortunatamente però gli alleati migliori contro tutta questa serie di disagi che spesso si accentuano durante il periodo estivo, si trovano proprio nel cibo. Si tratta di quegli alimenti definiti antiossidanti che sono tipici della stagione calda. Scopriamo quali sono e i loro benefici.

Cibi antiossidanti contro i gonfiori

L’estate calda e afosa, spesso, ci regala tanti disagi ma anche tanti metodi naturali e anche saporiti, per contrastarli. La frutta e la verdura tipica di questa stagione infatti è molto ricca di antiossidanti, che principalmente agiscono rafforzando le difese immunitarie e rallentando l’invecchiamento cellulare.

In ultimo ma assolutamente non meno importante, alleviano anche le sensazioni di gonfiore e spossatezza a cui spesso si è soggetti durante la stagione calda. Mangiare sano quindi, rimane il modo migliore per aiutare la nostra salute, ma questo non significa mangiare senza gusto. La frutta estiva infatti è una piacevole alternativa ai dolci, mentre con la verdura si possono fare un sacco di primi e secondi davvero prelibati.

Cibi antiossidanti contro i gonfiori: la verdura

Tra la verdura ricca di proprietà antiossidanti, tipica dell’estate, ci sono le melanzane e i pomodori. Le melanzane sono utili per rafforzare l’organismo. I pomodori invece, ricchi di vitamine A, C ed E, contrastano gonfiore e ritenzione idrica.

In entrambe le verdure, la maggior concentrazione di antiossidanti è presente nella buccia. È quindi importante non toglierla, e ovviamente lavarla molto bene.

Cibi antiossidanti contro i gonfiori: la frutta

Tra la frutta ricca di antiossidanti abbiamo l’anguria, le fragole e le albicocche. L’anguria favorisce il microcircolo grazie alle sue proprietà vasoprotrettrici, ed è quindi ottima contro fastiodiosi gonfiori. Preziosa alleata anche per la pelle per via della vitamina C, che stimola la produzione di collagene. Le fragole hanno invece un’elevata presenza di atocianine che agiscono sul sistema circolatorio e hanno inoltre sorprendenti proprietà antiage.

Le albicocche invece sono ricchissime di vitamina C e carotenoidi, che notoriamente proteggono la pelle dai possibili danni causati dall’esposizione prolungata al sole.

Cibi antiossidanti contro i gonfiori: i modi migliori di assumerli

La cucina è una scienza esatta in cui si possono esaltare o diminuire le proprietà benefiche del cibo a seconda di come viene cucinato. Il modo migliore per esaltare il potere antiossidante del pomodoro per esempio, è quello di assumerlo in salsa. Le melanzane invece, danno il loro meglio se cucinate al vapore.

Per quanto riguarda la frutta invece, il modo migliore per assumerla è al naturale e ben lavata. Oppure in macedonia per una merenda ricca e davvero gustosa. Se poi si ha voglia di provare qualcosa di diverso ma nutriente, un’idea rinfrescante sono gli smoothie. Conosciuti per essere prevalentemente di frutta, nulla vieta di farli anche con le verdure. Non vi resta quindi che fare una veloce ricerca sul web per prendere ispirazione per qualche ricetta!